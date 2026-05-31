Malam Minggu lalu, Cape Verde menunjukkan kemampuannya menjelang Piala Dunia. Tim debutan Afrika ini berhasil mengalahkan Serbia dengan meyakinkan dalam pertandingan persahabatan di Lisbon: 3-0. Laros Duarte, yang lahir di Rotterdam dan kini bermain untuk klub Hungaria Puskás, memainkan peran utama dengan mencetak satu gol dan memberikan satu assist.

Selain Duarte, Jamiro Monteiro dari PEC Zwolle, mantan penyerang MVV Dailon Livramento, dan Sydny Lopes Cabral, yang pernah bermain di tim muda Feyenoord dan FC Twente, juga turun bermain untuk Cape Verde. Deroy Duarte, yang dikenal antara lain dari Sparta Rotterdam, juga masuk dalam skuad Piala Dunia, tetapi tidak masuk dalam skuad pertandingan. Garry Rodrigues (mantan pemain ADO Den Haag) tetap duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan.

Serbia awalnya diunggulkan oleh bandar taruhan, namun justru Cape Verde yang lebih dulu unggul. Kevin Pina mencetak gol pada menit ke-11 setelah menerima umpan silang dari Ryan Mendes, membawa Blue Sharks memimpin 1-0. Serbia kemudian menguasai bola lebih banyak, namun hampir tidak menciptakan ancaman.

Tim Serbia berusaha memaksakan gol penyeimbang sebelum jeda, tetapi gagal menguji kiper Vozinha secara serius. Cape Verde mempertahankan organisasi pertahanan dengan sangat baik dan masuk ke ruang ganti dengan keunggulan yang pantas.

Setelah jeda, pelatih kepala Bubista melakukan serangkaian pergantian pemain. Di antaranya Duarte, Gilson Tavares, dan Hélio Varela masuk ke lapangan. Langkah-langkah tersebut terbukti sangat berharga bagi pulau Afrika tersebut.

Tak lama sebelum menit ke-60, Duarte menggandakan keunggulan. Gelandang berusia 29 tahun itu memanfaatkan umpan dari Varela dan mencetak gol untuk skor 2-0.

Hanya empat menit kemudian, Duarte kembali menjadi penentu. Kali ini ia memberikan umpan silang rendah kepada Gilson Tavares, yang mencetak gol dari jarak dekat untuk skor 3-0. Dengan demikian, pertandingan ini secara praktis telah ditentukan.

Serbia juga tak mampu menemukan jawaban atas permainan energik Cape Verde di 15 menit terakhir. Tim Balkan itu menciptakan sedikit peluang yang matang dan hanya bisa menyaksikan lawan mengendalikan jalannya pertandingan hingga akhir.

Bagi Serbia, musim ini telah berakhir dan liburan musim panas pun tiba. Sebaliknya, Cape Verde dapat sepenuhnya fokus pada debut bersejarah mereka di Piala Dunia. The Blue Sharks akan memulai petualangan global mereka pada 15 Juni melawan Spanyol, diikuti oleh Uruguay dan Arab Saudi di fase grup.