Wydad menerima pukulan baru selama periode transfer musim panas, setelah rival mereka Jeish Al-Malaki masuk dengan kuat ke jalur negosiasi untuk mendatangkan bek Farji Karmoun, di saat klub berjuluk merah tersebut terus berupaya menutup berkas-berkas sengketa yang menumpuk, yang kini mengancam kemampuan mereka untuk mendaftarkan pemain-pemain baru sebelum bergulirnya musim sepak bola mendatang.

Jeish Al-Malaki masuk ke dalam persaingan untuk mendatangkan bek Farji Karmoun selama periode transfer musim panas saat ini, sebagai bagian dari upaya mereka memperkuat lini pertahanan setelah kepergian duo Younes Abdelhamid dan Nouh Al-Abd.

Meskipun Wydad merupakan pihak pertama yang bergerak untuk merampungkan kesepakatan ini, setelah mendapatkan lampu hijau dari pemain dan manajemen Olympic Safi, masuknya Jeish Al-Malaki ke jalur negosiasi mengubah arah keadaan.

Tim militer tersebut mengajukan penawaran finansial yang melebihi tawaran yang diajukan Wydad, dan hal itu menyebabkan tertundanya kepindahan bek Farji Karmoun ke klub merah tersebut.

Situs "Sport7" Maroko menyebutkan bahwa perkembangan ini mendorong manajemen Olympic Safi untuk menaikkan batas tuntutan finansial mereka, dan mereka memutuskan untuk menyerahkan Karmoun kepada klub yang mengajukan penawaran finansial terbaik.

Putusan-putusan baru dari FIFA

Dalam perkembangan lain, Kamar Penyelesaian Sengketa yang berada di bawah Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengeluarkan putusan baru terhadap Wydad, dalam kasus yang berkaitan dengan salah satu mantan pemain asing tim tersebut.

Dengan demikian, jumlah putusan final yang dikeluarkan terhadap klub tersebut naik menjadi 5 putusan, yang mengharuskan manajemen Wydad menyelesaikan seluruh berkas ini, guna mencabut sanksi larangan transfer dan memungkinkan tim untuk meloloskan pemain-pemain barunya.

Presiden Wydad, Brahim El Asri, terus melakukan upaya intensif untuk menutup berkas-berkas sengketa yang menumpuk selama periode lalu, setelah manajemen sebelumnya, yang dipimpin oleh Hicham Ait Menna, meninggalkan sejumlah besar kasus.

Klub tersebut kini dituntut untuk menyelesaikan lima berkas di Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), ditambah lebih dari tujuh berkas yang tengah diajukan di hadapan Komite Nasional Sengketa, sebagaimana dilaporkan situs "Sport7".

Berbagai langkah untuk mempertahankan Benabid

Sejalan dengan penanganan berkas-berkas sengketa, Brahim El Asri bergerak untuk mempertahankan elemen-elemen inti dalam tim sebelum bergulirnya musim baru. Manajemen Wydad memasuki negosiasi tingkat lanjut dengan penjaga gawang El Mehdi Benabid, guna meyakinkannya memperpanjang kontrak dan bertahan bersama tim.

Situs "Le360 Sport" Maroko mengungkap bahwa manajemen Wydad mengajukan penawaran baru kepada Benabid, setelah mereka bergegas melunasi seluruh hak finansialnya, seraya menegaskan bahwa penjaga gawang tersebut akan mengambil keputusan finalnya dalam beberapa hari mendatang.

Laporan itu menunjukkan bahwa El Asri mendapati dirinya berhadapan dengan berkas-berkas rumit yang ditinggalkan oleh fase sebelumnya, setelah sejumlah pemain menempuh jalur Komite Sengketa untuk menuntut hak-hak finansial mereka, atau untuk memperoleh pemutusan kontrak secara sepihak, yang mengharuskan manajemen saat ini terus bekerja untuk menyelesaikan krisis-krisis ini sebelum dimulainya musim baru.