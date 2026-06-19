Tembok yang kokoh... Barcelona mengincar bakat kelas dunia

FC Barcelona terus memfokuskan perhatiannya pada pasar talenta muda di Piala Dunia 2026, demi memperkuat proyek masa depannya.

Nama terbaru yang masuk dalam daftar incaran manajemen olahraga Barça adalah bek asal Australia, Lucas Harrington, yang berusia 18 tahun dan bermain untuk Colorado Rapids asal Amerika Serikat.

Surat kabar "Sport" melaporkan bahwa Barcelona sedang memantau penampilan Harrington, yang memiliki tinggi badan 1,93 meter.

Barcelona telah bertemu dengan pihak-pihak terdekat sang pemain pada bulan April lalu, untuk menjajaki kemungkinan merekrutnya; oleh karena itu, hal ini bukan sekadar rumor, melainkan minat yang nyata dan pemantauan yang cermat.

Beberapa media di Amerika Serikat menyebutkan bahwa Barcelona telah mengajukan tawaran awal sebesar 10 juta euro, namun ditolak.

Mereka juga menambahkan bahwa klub Amerika tersebut menilai pemain asal Australia itu lebih dari 20 juta euro.

Harrington memiliki ciri khas berupa postur tubuh yang kokoh, dan performa apiknya tidak luput dari perhatian di negaranya.

Meskipun usianya masih muda, ia telah tampil dalam 4 pertandingan resmi bersama tim nasional Australia, yang saat ini sedang berlaga di Piala Dunia.