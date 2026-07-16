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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL

Diterjemahkan oleh

Teman Messi Membuat Chelsea Terlibat dalam Kontroversi dengan Suporter Inggris

L. Messi
E. Fernandez
England vs Argentina
England
Argentina
World Cup
Argentina
Inggris
AS

Apa yang terjadi setelah pertempuran antara Argentina dan Inggris?

Kemenangan bersejarah Argentina atas Inggris, dengan skor 2-1, memicu serangan gencar dari suporter Inggris terhadap akun Chelsea di platform media sosial "X", akibat tindakan yang dianggap oleh sebagian orang sebagai penghinaan terhadap tim nasional "Tiga Singa".

Tim Inggris terjebak dalam taktik Lionel Messi dan rekan-rekannya, di mana skor sempat menunjukkan keunggulan 1-0 bagi Inggris, sebelum "La Tango" berhasil mencetak dua gol hanya dalam waktu 7 menit berkat assist dari legenda Barcelona tersebut.

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Gol pertama dicetak oleh Enzo Fernández, gelandang Chelsea, melalui tendangan keras pada menit ke-85 babak kedua, yang mendorong akun resmi “The Blues” untuk memposting fotonya saat merayakan gol tersebut.

Tindakan ini memicu serangan keras dari para penggemar Inggris di kolom komentar, yang menganggap hal tersebut sebagai penghinaan terhadap tim nasional dan tidak mencerminkan semangat patriotisme.

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France
FRA
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ENG
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Spain
ESP
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Argentina
ARG

Beberapa menit kemudian, cuitan tersebut dihapus untuk menghindari konflik yang lebih besar atau sanksi disiplin, terutama karena kekalahan tersebut terasa sangat pahit.


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