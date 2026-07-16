Kemenangan bersejarah Argentina atas Inggris, dengan skor 2-1, memicu serangan gencar dari suporter Inggris terhadap akun Chelsea di platform media sosial "X", akibat tindakan yang dianggap oleh sebagian orang sebagai penghinaan terhadap tim nasional "Tiga Singa".

Tim Inggris terjebak dalam taktik Lionel Messi dan rekan-rekannya, di mana skor sempat menunjukkan keunggulan 1-0 bagi Inggris, sebelum "La Tango" berhasil mencetak dua gol hanya dalam waktu 7 menit berkat assist dari legenda Barcelona tersebut.

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Gol pertama dicetak oleh Enzo Fernández, gelandang Chelsea, melalui tendangan keras pada menit ke-85 babak kedua, yang mendorong akun resmi “The Blues” untuk memposting fotonya saat merayakan gol tersebut.

Tindakan ini memicu serangan keras dari para penggemar Inggris di kolom komentar, yang menganggap hal tersebut sebagai penghinaan terhadap tim nasional dan tidak mencerminkan semangat patriotisme.

Beberapa menit kemudian, cuitan tersebut dihapus untuk menghindari konflik yang lebih besar atau sanksi disiplin, terutama karena kekalahan tersebut terasa sangat pahit.



