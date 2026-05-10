Telstar menang telak dan terhindar dari degradasi langsung

Pada putaran kedua terakhir Eredivisie, semua pertandingan digelar secara bersamaan pada Minggu sore. Berkat hasil imbang melawan Excelsior (1-1), FC Volendam tetap berada di peringkat keenam belas, sehingga degradasi masih mungkin terjadi. Dengan hasil akhir ini, tim asal Rotterdam tersebut dipastikan akan bertahan satu tahun lagi di Eredivisie. Telstar meraih tiga poin penting berkat kemenangan atas Heracles Almelo (3-0). Tim asuhan Anthony Correia pun terhindar dari degradasi langsung, namun belum sepenuhnya aman. Fortuna Sittard menang 3-2 di kandang sendiri atas PEC Zwolle. Kedua tim tidak lagi memiliki target apa pun dan sudah dipastikan bertahan di liga musim ini.



Excelsior - FC Volendam 1-1



Volendam langsung tancap gas dengan mencetak gol pada menit kedua. Benjamin Pauwels mencetak gol ke sudut jauh gawang dengan sentuhan pertamanya: 0-1. Setelah fase permainan yang kuat, Excelsior di Woudestein berhasil menyamakan kedudukan. Dari tendangan sudut, Gibson Yah yang sial melihat bola masuk ke gawangnya sendiri melalui kepalanya: 1-1.



Di babak kedua, tim asuhan Ruben den Uil tetap menjadi yang lebih dominan, namun kedua tim tidak berhasil mencetak gol lagi. Setelah peluit akhir berbunyi, kegembiraan meluap di kalangan pendukung Rotterdam, karena Excelsior memastikan diri bertahan di Eredivisie berkat hasil imbang ini.

Karena Palingboeren hanya mampu bermain imbang di Kralingen, kekhawatiran degradasi belum sirna. Pekan depan, laga penutup yang krusial melawan Telstar menanti, di mana Volendam bisa memastikan diri aman secara definitif.

Fortuna Sittard - PEC Zwolle (3-2)

Fortuna menang 3-2 atas PEC Zwolle untuk pertama kalinya sejak 28 Februari. Duivenstijn melakukan umpan satu-dua dengan Sierhuis, yang mengembalikan bola dengan tendangan tumit, dan Duivenstijn melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti ke sudut kanan bawah gawang (1-0). Skor ini pun bertahan hingga babak pertama usai.



Fortuna memulai babak kedua dengan tajam. Yassin Oukili berada di posisi yang tepat dan mampu menyarangkan bola rebound ke tengah gawang (2-0). Pada menit ke-65, skor menjadi 3-0 untuk tim tuan rumah berkat gol spektakuler dari Kaj Sierhuis. Bola memantul ke kaki Sierhuis, tepat di luar kotak penalti. Penyerang itu tidak ragu dan melepaskan tendangan keras ke sudut kiri atas (3-0).



PEC membalas melalui Gabriel Reiziger yang melambungkan bola melewati Brandenhorst (3-1). Di fase akhir pertandingan, suasana menjadi menegangkan karena PEC juga mencetak gol menjadi 3-2 melalui Buurmeester (3-2). Namun, pertandingan tidak berakhir imbang dan Fortuna pun menang untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama.Telstar - Heracles Almelo (3-0)Telstar menjamu Heracles Almelo yang terancam degradasi. Sementara Heracles tidak lagi memiliki target apa pun, Telstar sangat membutuhkan poin dalam perjuangan melawan degradasi. Di babak pertama, tidak banyak yang terjadi, kecuali beberapa peluang kecil.



Setelah jeda, terjadi momen yang mencolok: wasit Serdar Gözübüyük tidak dapat melanjutkan tugasnya dan digantikan oleh wasit keempat Joshua Kuipers. Setelah itu, Telstar membuka keunggulan melalui Guus Offerhaus. Tak lama kemudian, Tyrese Noslin dan Jeff Hardeveld juga mencetak gol untuk membuat skor menjadi 2-0 dan 3-0. Luka Kulenovic menerima kartu merah pada menit ke-93. Berkat kemenangan ini, Telstar terhindar dari degradasi langsung. Pekan depan, mereka akan menghadapi laga penentu melawan FC Volendam, di mana tiket ke babak play-off Eredivisie menjadi taruhannya.