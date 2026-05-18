Telstar berhasil: inilah pengganti Anthony Correia

Telstar telah menunjuk pengganti Anthony Correia. Henk Brugge akan menjadi pelatih kepala di Velsen-Zuid pada musim depan. Ia pindah dari sc Heerenveen, demikian dilaporkan Het Algemeen Dagblad.

Brugge saat ini menjabat sebagai asisten pelatih Robin Veldman di sc Heerenveen. Posisi tersebut juga pernah ia emban di bawah asuhan Kees van Wonderen dan Robin van Persie.

Jadi, dia sekarang menggantikan Correia yang akan hengkang. Pelatih sukses Telstar ini akan melanjutkan kariernya di FC Utrecht setelah musim panas.

Telstar masih akan tampil di VriendenLoterij Eredivisie musim depan. Minggu lalu, tim ini memastikan kelangsungan mereka di liga setelah menang 1-2 atas FC Volendam.

Brugge sebelumnya bekerja di akademi muda Feyenoord, PEC Zwolle, dan KNVB. Ini adalah tugas pertamanya sebagai pelatih kepala di sepak bola profesional.



