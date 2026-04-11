Teknologi video di bawah sorotan karena Real Madrid

Real Madrid tergelincir setelah bermain imbang 1-1 melawan tim tamu Girona, Jumat kemarin, pada pekan ke-31 La Liga.

Pertandingan tersebut diwarnai insiden kontroversial, ketika para pemain Real Madrid menuntut penalti setelah Kylian Mbappé terjatuh pada menit ke-88.

Wasit lapangan, Alberola Rojas, mengabaikan tuntutan para pemain Los Blancos dan melanjutkan permainan.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa wasit video (VAR), Trujillo Suárez, seharusnya memberi peringatan kepada wasit lapangan untuk memberikan tendangan penalti bagi Los Blancos.

Menurut sumber yang dikutip surat kabar tersebut, situasi ini lebih merupakan tanggung jawab wasit VAR daripada wasit lapangan.

Surat kabar tersebut melanjutkan, "Meskipun kebijakan Komite Wasit (CTA) mengutamakan intervensi minimal, wasit VAR seharusnya memberi tahu wasit lapangan tentang adanya penalti, dan meminta dia untuk memeriksa tayangan ulang di layar, jika terdapat kesalahan yang jelas dan nyata."

Krisis wasit ini terjadi hanya seminggu sebelum final Copa del Rey antara Atlético Madrid dan Real Sociedad, di mana Alberola Rojas dianggap sebagai kandidat terkuat untuk memimpin pertandingan tersebut.

Baca juga

