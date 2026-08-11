Teka-teki transfer Real Madrid: Mengapa presentasi resmi tertunda?

Real Madrid terus mempertahankan misteri seputar perkenalan resmi para pemain barunya, setelah klub itu menyelesaikan kesepakatan pada bursa transfer musim panas dengan Mourinho, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Espí, dan Yan Diomandé, tanpa satu pun dari mereka yang diperkenalkan secara resmi hingga saat ini, meski sang pelatih dan enam pemain telah masuk dalam daftar rekrutan baru, di antaranya transfer termahal dalam sejarah klub.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", seluruh nama tersebut sebenarnya sudah berbicara kepada media resmi klub, tetapi tidak ada satu pun yang mendapatkan perkenalan resmi seperti biasanya, termasuk Mourinho, yang merupakan rekrutan pertama klub ibu kota itu pada bulan Juni.

Rumor terus bergulir mengenai jadwal perkenalan para pemain ini, setelah sempat beredar kabar bahwa perkenalan akan dilakukan usai Piala Dunia, tetapi hal itu tidak terjadi, dan urusan perkenalan rekrutan baru pun kini menjadi teka-teki.

Seluruh pemain baru sebenarnya sudah berada di Valdebebas untuk menjalani latihan, tetapi mereka belum diperkenalkan secara resmi meski telah bergabung dalam persiapan menyongsong musim baru.

Berbagai spekulasi mengarah pada kemungkinan seluruh rekrutan baru diperkenalkan secara bersamaan di dalam Stadion Santiago Bernabéu, tetapi hal itu tak lebih dari sekadar rumor hingga saat ini.

Beredar pula kabar tentang kemungkinan perkenalan Mourinho bertepatan dengan penayangan film dokumenternya melalui platform Netflix, tetapi jadwal penayangan film tersebut adalah hari ini, dan tidak ada kabar yang menyebutkan bahwa sang pelatih akan diperkenalkan pada waktu tersebut.

Real Madrid, Mourinho, maupun para pemain tidak menunjukkan perhatian besar terhadap urusan perkenalan sepanjang musim panas, tetapi hal itu bukan berarti perkenalan tersebut tidak akan dilakukan.

Surat kabar Spanyol itu menyebutkan bahwa kenyataannya saat ini belum ada tanggal, tempat, maupun waktu yang pasti untuk perkenalan rekrutan-rekrutan baru tersebut.