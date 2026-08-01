José Mourinho, pelatih Real Madrid, tak ragu melontarkan kritik tajam kepada para pemainnya, usai awal buruk babak kedua saat menghadapi Fiorentina.

Real Madrid menjalani laga persahabatan melawan Fiorentina, Sabtu malam, yang berakhir dengan skor imbang 2-2.

Los Merengues mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 2-1, meski menyia-nyiakan sejumlah peluang matang untuk mencetak gol.

Namun, mereka memulai babak kedua dengan cara yang benar-benar berbeda, sehingga memberi La Viola kesempatan menyamakan kedudukan pada menit ke-58 melalui Moise Kean.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa Mourinho memarahi para pemainnya dengan keras, setelah awal buruk tim di babak kedua.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa Los Blancos memulai babak kedua dalam kondisi lengah, kehilangan kendali atas jalannya pertandingan, dan hal itulah yang memicu kemarahan pelatih asal Portugal tersebut.

Mourinho memanfaatkan jeda minum (Cooling Break) untuk memberikan teguran keras kepada para pemainnya, meminta mereka meningkatkan level penampilan dan mengembalikan konsentrasi.