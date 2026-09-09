Malam yang dilalui pelatih Jose Mourinho tidaklah tenang pada laga pembuka perjalanan Real Madrid di Liga Champions Eropa, meski meraih kemenangan sulit atas Inter Milan (2-1), Selasa kemarin, di Stadion Santiago Bernabeu.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", pelatih asal Portugal itu terpaksa meninggalkan bangku cadangan lebih dari sekali untuk mengoreksi kesalahan para pemainnya dan menuntut lebih banyak semangat.

Hasil akhir tidak mencerminkan ketidakpuasan yang ditunjukkan Mourinho dari pinggir lapangan, sebab tim Los Blancos berpeluang kehilangan poin-poin berharga.

Ketegangan yang dirasakan pelatih Portugal itu tergambar saat penyerang Carlos Espi bersiap masuk ke lapangan pada detik-detik terakhir pertandingan.

Penyerang itu masuk ke lapangan pada masa injury time, menggantikan Kylian Mbappe, dan sebelum ia masuk, terjadi perdebatan sengit antara Mourinho dan salah satu asistennya sebagaimana disebutkan oleh surat kabar Spanyol tersebut.

Ketika asistennya sedang memberikan instruksi kepada Espi, pelatih Portugal itu menarik lengannya dan menegurnya, dan tampak sangat kesal.

Pelatih Real Madrid itu tidak menyukai instruksi yang tengah diterima Espi, dan menunjukkan kemarahan yang jelas, sebagaimana ditangkap oleh kamera Movistar.

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