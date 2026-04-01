Tebas mengecam teriakan yang "menyinggung Islam".. dan menunjukkan solidaritas kepada Yamal

Javier Tebas, Presiden Liga Spanyol, menyampaikan pandangannya mengenai tindakan rasisme yang terjadi dalam pertandingan persahabatan antara Spanyol dan Mesir pada Selasa malam, sebagai bagian dari persiapan kedua tim menuju Piala Dunia 2026.

Pertandingan berakhir imbang tanpa gol, namun penonton yang hadir di stadion tersebut bersiul saat lagu kebangsaan timnas Mesir dikumandangkan, kemudian meneriakkan yel-yel yang menghina Islam.

Pemerintah Spanyol, Federasi Sepak Bola Spanyol, serta banyak tokoh Spanyol, terutama Luis de La Fuente, pelatih La Roja, dan bintang tim, Lamine Yamal, mengecam apa yang terjadi di stadion tersebut.

Polisi Katalonia telah membuka penyelidikan atas insiden tersebut, yang memicu reaksi marah di Mesir, Spanyol, dan negara-negara lain.

Tebas mengatakan dalam pernyataan eksklusif kepada surat kabar "Okaz" Saudi: "Apa yang dilakukan sebagian suporter Spanyol terhadap Mesir adalah hal yang sangat buruk, dan sama sekali tidak dapat dibenarkan."

Dia menambahkan: "Teriakan rasis itu mewakili minoritas dari para pendukung, bukan mayoritas besar dari penggemar sepak bola Spanyol."

Tebas mendukung pesan bintang tim nasional Spanyol, Lamine Yamal, dengan mengatakan: "Pesan Yamal sangat tepat."

Yamal memposting pesan melalui akun media sosialnya, di mana ia mengungkapkan kemarahannya terhadap mereka yang melontarkan teriakan tersebut, dan menyebut mereka sebagai "orang-orang bodoh" dan "rasis".

Yamal berkata: "Saya seorang Muslim, alhamdulillah. Kemarin, saya mendengar sorakan di stadion yang mengatakan: 'Siapa yang tidak melompat, dia Muslim.' Saya tahu sorakan ini ditujukan kepada tim lawan dan bukan secara pribadi kepada saya, tetapi sebagai seorang Muslim, hal itu dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan dan tidak dapat diterima."

