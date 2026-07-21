Tebas: Kemenangan Timnas Ini Menyelamatkan Jabatan Infantino

Javier Tebas, presiden La Liga Spanyol, menegaskan bahwa Gianni Infantino, presiden Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", terancam kehilangan jabatannya selama turnamen Piala Dunia 2026.

Pernyataan Tebas muncul di tengah kontroversi besar yang mendahului pertemuan antara Amerika Serikat dan Belgia di babak 16 besar, setelah komite disiplin "FIFA" memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman larangan bermain selama 12 bulan yang dijatuhkan kepada penyerang timnas Amerika Serikat, Folarin Balogun, sehingga memungkinkannya tampil dalam pertandingan tersebut meski sebelumnya diusir dalam laga melawan Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut campur dalam kasus ini melalui sambungan telepon dengan Infantino, sebelum akhirnya komite disiplin federasi internasional menarik kembali keputusannya, sehingga pemain tersebut kembali bisa dimainkan oleh pelatih Mauricio Pochettino.

Meski demikian, timnas Amerika Serikat kalah dengan skor 1-4 dari Belgia, sehingga mengakhiri perjalanannya di turnamen.

Tebas mengatakan, dalam pernyataannya kepada surat kabar La Gazzetta dello Sport Italia, "Penangguhan hukuman pemain Amerika Serikat itu adalah hal yang sangat berbahaya. Mereka beruntung karena Belgia menyingkirkan Amerika Serikat, sebab jika yang terjadi sebaliknya, akan muncul persoalan yang mungkin bisa merenggut jabatan Infantino."

Infantino juga menghadapi tekanan tambahan setelah adanya pengaduan resmi ke Komite Olimpiade Internasional, yang menuduhnya melanggar prinsip netralitas politik akibat interaksinya dengan Trump.

Namun, presiden "FIFA", yang juga menjabat sebagai anggota Komite Olimpiade Internasional sejak 6 tahun lalu, tidak akan menghadapi sanksi apa pun terkait pengaduan tersebut.

Kendati begitu, Tebas berpendapat bahwa tekanan terhadap Infantino semakin meningkat, dan menganggap bahwa masa jabatannya di puncak federasi internasional hampir berakhir.

Ia mengatakan dalam kaitan ini, "Menurut saya, ya, saya rasa waktunya sudah habis. Tidak ada kandidat penantang, karena tidak ada yang ingin mencalonkan diri hanya untuk kalah. Ia seharusnya tidak melanjutkan, tetapi situasi saat ini berarti ia tidak akan pergi."

64 Tim Nasional?

Presiden La Liga Spanyol juga mengkritik usulan "FIFA" untuk menambah jumlah tim nasional yang berpartisipasi di Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim, usulan yang terhadapnya Infantino dan wakil presiden federasi internasional Alejandro Domínguez menunjukkan keterbukaan untuk mengkajinya.

Tebas menjelaskan, "Menambah jumlah tim nasional itu tidak ada gunanya. Industri sepak bola tidak terbatas pada Piala Dunia, melainkan pada dasarnya bergantung pada kompetisi lokal yang menjaga keberlangsungan permainan ini. Mereka menghancurkan sebuah industri yang menyediakan puluhan ribu lapangan kerja demi sebuah turnamen yang hanya berlangsung 40 hari dan diikuti oleh sejumlah pemain yang terbatas."

Ia melanjutkan, "Para pemain terbaik memang ada di Piala Dunia, tetapi mereka juga bermain di liga-liga kita. Kita membutuhkan lebih sedikit pertandingan internasional, dan lebih banyak perlindungan untuk sepak bola lokal di semua level. Sayangnya, mereka tidak menyadari bahwa mereka mengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab."

Perlu diingat bahwa penerapan format yang melibatkan 64 tim nasional akan menghasilkan 16 grup yang masing-masing terdiri dari 4 tim, dengan penghapusan lolosnya para peraih peringkat ketiga, serta mempertahankan babak 32 besar.

Setelah edisi 2026 menyaksikan digelarnya rekor sebanyak 104 pertandingan, jumlah tersebut akan meningkat menjadi 128 pertandingan jika "FIFA" menyetujui perluasan turnamen.