Javier Tebas, Presiden La Liga Spanyol, menuntut mundurnya Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Gianni Infantino, dengan menilai bahwa penarikan proyek penjualan saham kompetisi-kompetisi FIFA tidak cukup untuk mengakhiri krisis tata kelola di dalam federasi internasional tersebut.

Tebas mengatakan, pada hari Sabtu ini, melalui akun resminya di platform X: "Infantino tidak boleh melanjutkan. Penarikan usulan FIFA terkait privatisasi kompetisi-kompetisinya adalah kabar baik. Namun, akan menjadi kesalahan fatal untuk beranggapan bahwa masalah yang berkaitan dengan tata kelola telah terselesaikan dengan itu."

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Ia melanjutkan: "Federasi-federasi kontinental dan nasional, liga-liga, serta para pemain... tidak seharusnya merasa cukup dengan penarikan usulan ini dan menganggap perkara ini selesai. Sebab persoalannya jauh lebih dalam."

Presiden La Liga itu menambahkan: "Apakah kita sudah lupa penarikan kartu merah setelah adanya intervensi politik? Dan penyelidikan yang terbuka di Kongres Amerika, yang meminta kehadiran Gianni Infantino karena tuduhan-tuduhan serius? Dan penarikan tuduhan dalam kasus-kasus korupsi historis di dalam FIFA? Dan harga tiket Piala Dunia yang mengejutkan? Serta keputusan-keputusan sepihak mengenai agenda pertandingan internasional, kompetisi-kompetisi baru, dan sistem turnamen, yang disahkan tanpa proses dialog dan kesepakatan yang sesungguhnya dengan pihak-pihak terkait?"

Ia meneruskan: "Masalahnya tidak pernah satu usulan saja. Masalahnya adalah model tata kelola yang memusatkan kekuasaan, memangkas kontrol dan keseimbangan, serta meminggirkan pihak-pihak yang secara langsung terdampak oleh keputusan-keputusannya."

Tebas menambahkan: "Karena semua itu, saya berpendapat bahwa Gianni Infantino tidak boleh melanjutkan di pucuk pimpinan FIFA. Sepak bola dunia membutuhkan kepemimpinan baru yang melakukan pembaruan dalam tata kelola, memulihkan kredibilitas institusional, dan membangun keputusan-keputusan masa depan berdasarkan kesepakatan dengan pihak-pihak terkait, serta setelah mengevaluasi dampak olahraga, ekonomi, dan sosialnya, bukannya memaksakannya secara sepihak."

Ia menutup: "Penarikan satu usulan tidak menghapus semua yang telah terjadi. Itu hanya puncak gunung es."



