Te Kloese memuji salah satu orang di Feyenoord

Dennis te Kloese tidak pernah mempertimbangkan untuk memecat Robin van Persie sebagai pelatih Feyenoord, demikian terungkap pada Minggu dalam acara Goedemorgen Eredivisie. Direktur yang akan mengundurkan diri itu juga memuji kinerja penasihat Dick Advocaat.

Feyenoord memulai musim dengan penuh semangat, tetapi performa tim asal Rotterdam ini segera menurun. Petualangan di Liga Europa dan Piala KNVB Eurojackpot berakhir dengan cepat, dan di Eredivisie Vriendenloterij, mereka kehilangan banyak poin. Gelar juara perlahan-lahan menghilang dari pandangan.

Meskipun menghadapi kemunduran di bidang olahraga dan kritik dari luar, Te Kloese pada bulan Maret menyatakan kepercayaannya kepada Van Persie. ''Tekanan dari luar juga membuat situasi di dalam klub menjadi tidak tenang. Saya rasa kami tidak menyerah pada hal itu berkat keteguhan hati saya,'' demikian analisis direktur Feyenoord tersebut beberapa bulan kemudian.

“Ketika saya mengumumkan bahwa Robin tetap akan menjadi pelatih kami hingga akhir musim, situasi pun menjadi lebih tenang. Para pemain pun berpikir: hei, kalau dia tetap jadi pelatih, saya juga harus mulai berlari sedikit,” kata Te Kloese, yang setelah bertahun-tahun berkecimpung di dunia sepak bola tahu bagaimana beberapa hal berjalan.

''Jika pelatih mendapat dukungan sebesar itu, setidaknya situasinya jelas. Hal itu telah mengembalikan ketenangan di klub kami dalam beberapa bulan terakhir, menurut saya. Selain itu, kadang-kadang keberuntungan juga berpihak pada kami.'' Memecat Van Persie setidaknya tidak pernah menjadi opsi, demikian dijamin Te Kloese saat berbincang dengan ESPN.

''Kamu tidak bisa lolos begitu saja, karena kamu sendiri juga tidak akan terlihat kredibel,'' demikian kesimpulan direktur yang akan mengundurkan diri itu, menyusul pernyataan Mario Been bahwa pemecatan Van Persie, jika terjadi, akan terjadi sangat cepat setelah kepergian pendahulunya, Brian Priske.

Van Persie pun tetap bertahan, meski seiring berjalannya musim ia mendapat bantuan dari penasihat Dick Advocaat. “Bagi saya, bekerja sama dengan pria itu adalah suatu kehormatan,” kata Te Kloese dengan penuh pujian tentang pelatih yang sebelumnya mendampingi Giovanni van Bronckhorst. “Jika pelatih, staf, dan manajemen bersikap terbuka padanya, Anda pasti gila jika tidak merekrutnya.”