Dennis te Kloese membantah bahwa musim lalu telah dibuat kesepakatan dengan Givairo Read bahwa ia boleh pergi dengan nilai 25 juta euro. Hal itu disampaikan mantan direktur Feyenoord tersebut dalam wawancara dengan De Telegraaf.

Nottingham Forest siap melangkah hingga maksimal 25 juta euro, karena Read disebut bisa meninggalkan Feyenoord dengan nilai tersebut. Namun, menurut Te Kloese yang telah kembali ke Meksiko, hal itu tidak benar.

"Pada masa saya di Feyenoord, saya tidak membuat kesepakatan harga dengan siapa pun. Lagi pula, di Feyenoord sama sekali tidak ada klausul dalam kontrak," tegas Te Kloese pada Senin dalam respons pertamanya.

Te Kloese berbicara dengan sejumlah klub musim lalu mengenai kemungkinan transfer Read. "Tahun lalu, sebelum jeda musim dingin, saya aktif mengupayakan transfer Read ke Bayern Munchen. Setelah itu, ada lebih banyak klub yang ikut datang. Semuanya berada kurang lebih di kisaran harga 25 juta euro itu, bahkan sedikit lebih tinggi."

Feyenoord menilai jumlah seperti itu menarik. "Musim dingin lalu, rencananya adalah menyelesaikan transfer, membiarkan Givairo bermain setengah musim lagi di Feyenoord, lalu membuatnya pindah pada musim panas. Tetapi yang kemudian terjadi adalah Givairo mengalami cedera dua kali. Itu kemudian menggagalkan semuanya."

"Saya rasa setahun lalu cukup realistis jika dia pergi ke klub besar seperti Bayern Munchen atau klub top di Inggris," kata Te Kloese. "Tetapi klub-klub itu kemudian mengambil sikap menunggu karena dia mengalami cedera dan mereka ingin melihat apakah dia bisa kembali bugar, kembali ke level tertinggi, dan memainkan banyak pertandingan secara beruntun."

Menurut mantan direktur Feyenoord itu, Bayern sebetulnya akan merekrut Read. "Saya pikir Nottingham Forest sekarang ingin bergerak lebih cepat di pasar dan membajak Read di depan mata klub besar."