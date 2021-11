Taylor Swift, Jimat Keberuntungan Klub Brasil Corinthians

Taylor Swift adalah salah satu musisi paling sukses dan populer sepanjang masa, dengan banyak hits dalam albumnya yang meliputi "You Belong With Me", "Love Story" dan "All Too Well".

Ia adalah penulis lagu yang terampil, namun tahukan Anda jika talentanya itu ternyata dianggap sebagai jimat keberuntungan bagi klub Brasil, Corinthians?

Ada takhayul bahwa Corinthians menganggap Swift sebagai jimat keberuntungan, karena mereka cenderung terhindar dari kekalahan saat memainkan pertandingan yang bertepatan dengan perilisan album Swift. GOAL mengamati fenomena Corinthians dan Taylor Swift tersebut.

Mengapa Taylor Swift dianggap sebagai jimat keberuntungan Corinthians?

Bintang pop itu adalah maskot keberuntungan tidak resmi untuk tim Brasil, karena dikatakan bahwa mereka menghindari kekalahan dalam permainan pada saat yang sama, sebelum atau tak lama setelah perilisan albumnya.

Takhayul dimulai pada 2006 dengan rilis pertama Swift, self-titled "Taylor Swift". Corinthians menang 1-0 atas Cruise beberapa hari sebelum album tersebut diluncurkan, dan menang atas Palm Trees setelah dirilis.

Keyakinan yang muncul adalah Corinthians bisa terhindar dari kekalahan selama perilisan album. Artinya, hasil imbang dan skor tanpa gol juga dihitung - Corinthians tidak diwajibkan untuk hanya memenangkan pertandingan.

Hal ini terus berlanjut untuk semua rilisan Swift berikutnya, dengan takhayul berlanjut selama 15 tahun setelah fenomena album awal. Performa bagus Corinthians telah bertahan melalui siklus album "Fearless", "Speak Now", "Red", "1989", "Reputation", dan "Lover".

Corinthians segue invicto antes e depois do lançamento de um álbum de estúdio da Taylor Swift pic.twitter.com/aDb23mM7ak — Timão Dados (@TimaoDados) December 13, 2020

Swift merilis "Evermore" sebagai album kejutan pada 11 Desember, mengumumkan rilisnya di Twitter hanya 24 jam sebelumnya, dan Corinthians mencatatkan hasil imbang 0-0 pada 2 Desember dan kemenangan 1-0 atas rival Sao Paulo dua hari setelah rilis.

Takhayul itu tampaknya akhirnya menemui ajalnya ketika Corinthians kalah 3-0 Atletico Mineiro pada 10 November 2021, hanya dua hari sebelum Swift merilis "Red (Taylor's Version)".

Namun, banyak pendukung Corinthians percaya bahwa tradisi itu tidak benar-benar putus karena album "Red (Taylor's Version)" adalah rekaman ulang dari yang asli dan bukan album dengan materi yang benar-benar baru, dan sifat takhayul hanya berlaku untuk album yang baru saja, yang orisinal.

Namun, mereka juga dapat menggunakan fakta bahwa Swift benar-benar memindahkan rilisnya untuk "Red (Taylor's Version)" seminggu dari tanggal aslinya, yang juga dapat merusak tabu.

Dan entah kebetulan atau tidak, itu terbukti benar karena Corinthians mencatatkan kemenangan 3-2 atas Cuiaba sehari setelah rilis "Red (Taylor's Version)".

Beberapa penggemar juga mencatat bahwa kekalahan dari Atletico Mineiro adalah kemenangan ke-13 berturut-turut mereka di kandang – mengacu pada nomor favorit Swift. Apalagi, gol Diego Costa dicetak 13 menit memasuki babak kedua.

Tentu saja, korelasi tidak menyiratkan sebab-akibat, dan ada kemungkinan bahwa sama sekali tidak ada hubungan antar perilisan album Swift dan performa bagus Corinthians. Tapi seperti kutukan Kiricocho dan takhayul lainnya yang tak terhitung jumlahnya dalam olahraga, hal semacam ini memang terdengar menyenangkan.

Mudah-mudahan ini tidak meninggalkan "Bad Blood" antara Corinthians dan Swift, dan bahwa dengan kekalahan mereka bisa "Shake It Off" - tidak pernah dalam "Wildest Dreams" kami dapat berpikir bahwa hal-hal semacam ini adalah sesuatu yang memang mungkin berkaitan!

Taylor Swift dan Corinthians: Hasil & album

Album Tanggal rilis Hasil sebelum rilis Result after release "Taylor Swift" 24 Oktober 2006 Corinthians 1-0 Cruise Corinthians 1-0 Palm Trees "Fearless" 11 November 2008 Corinthians 2-0 Criciuma Corinthians 2-1 Youth "Speak Now" 25 Oktober 2010 Corinthians 1-0 Palmeiras Corinthians 1-1 Flamengo "Red" 22 Oktober 2012 Corinthians 1-1 Bahia Corinthians 1-0 Vasco "1989" 27 Oktober 2014 Corinthians 1-1 Palmeiras Corinthians 2-2 Coritiba "Reputation" 11 November 2017 Corinthians 1-0 Atletico Paranaense Corinthians 1-0 Avai "Lover" 23 Agustus 2019 Corinthians 0-0 Fluminense Corinthians 1-1 Avai "Folklore" 24 Juli 2020 Corinthians 1-0 Palmeiras Corinthians 2-0 Flamengo "Evermore" 11 Desember 2020 Corinthians 0-0 Fortaleza Corinthians 1-0 Sao Paulo "Fearless" (Taylor's Version) 9 April 2021 Corinthians 1-1 Retro (5-3 pen.) Guarani 0-1 Corinthians "Red" (Taylor's Version) 12 November 2021 Atletico Mineiro 3-0 Corinthians Corinthians 3-2 Cuiaba

Tim apa yang didukung Taylor Swift?

Swift belum pernah secara terbuka mengungkapkan tim mana yang didukungnya, namun ia adalah penggemar tim nasional wanita Amerika Serikat (AS).

Ia berteman baik dengan penyerang USWNT Alex Morgan, persahabatan mereka terjalin sejak momen juara Piala Dunia Wanita 2015. Swift mengundang Morgan dan tim USWNT di atas panggung untuk menemaninya selama tur dunia "1989", dengan sang penyanyi memiliki momen mengangkat trofi.

Never goes out of style.

Happy Friday! 😁 pic.twitter.com/ACsX18S6sY — U.S. Soccer WNT (@USWNT) July 24, 2020

Morgan bahkan meluangkan waktu untuk membahas Swift dan musiknya selama sesi wawancara USWNTW pada Februari 2021.

"Ini adalah berita terbaik yang pernah ia rekam ulang 'Fearless,'" kata Morgan bersemangat. "Seperti setengah dari kalian bahkan tidak tahu apa yang kita bicarakan sekarang, tapi [saya] penggemar berat Taylor Swift dan saya suka apa yang ia lakukan."

"Ia adalah inspirasi besar bagi saya, jadi saya sangat senang dengan berita itu."

Morgan melanjutkan dengan menyatakan bahwa dia mendengarkan musik Swift setiap kali ia berkendara dengan suaminya, Servando Carrasco.

"Dan ia seperti berkata, 'Apakah kamu tidak cukup mendengarkannya?!'" Morgan?!'" lanjut Morgan. "Saya ingin membalas 'Tidak! Tidak ada hal seperti itu!' Jadi begitulah."

"Kita bisa terus membicarakan Taylor selama ini," tambahnya. "Saya baik-baik saja dengan itu."