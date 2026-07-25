Klub Jerman, Leipzig, menetapkan harga akhir yang tidak bisa ditawar untuk bintang asal Pantai Gading mereka, Yan Diomande, yang berusia 19 tahun, di tengah meningkatnya minat Real Madrid untuk merekrut penyerang muda tersebut selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Direktur olahraga Leipzig, Marcel Schäfer, menegaskan sikap tegas klub pada Rabu lalu dengan mengatakan: "Kami berniat agar Yan Diomande bermain bersama Leipzig musim depan," seraya menunjukkan bahwa nilai klausul pelepasan dalam kontrak pemain, yang berlaku hingga tahun 2030, mencapai 130 juta euro bagi klub mana pun yang ingin merekrutnya.

Pernyataan tegas ini muncul saat Real Madrid bersiap mengajukan tawaran senilai 120 juta euro, setelah Los Blancos menempatkan penyerang asal Pantai Gading tersebut di puncak daftar target transfernya, dalam upaya memperkuat lini serang mereka dengan salah satu talenta muda paling menonjol di sepak bola Eropa.

Demichelis membuka pintu

Di sisi lain, pelatih baru tim Jerman itu, pelatih asal Argentina, Martin Demichelis, tidak menutup kemungkinan kepergian bintangnya, di mana ia menyatakan pada Sabtu setelah pertandingan persahabatan terakhir timnya: "Ia masih pemain Leipzig, tetapi dalam sepak bola, segala hal mungkin terjadi," sebagai isyarat jelas bahwa pintu belum sepenuhnya tertutup untuk kesepakatan tersebut.

Nama Diomande mencuat kuat di panggung Eropa sejak masa bermainnya bersama Leganes asal Spanyol, di mana ia menjadi salah satu talenta menjanjikan yang paling menarik perhatian, dan menyita perhatian banyak klub besar, tetapi belum sampai pada tingkat ketertarikan Real Madrid seperti saat ini.

Liverpool dan Paris menanti

Ketertarikan terhadap penyerang muda ini tidak terbatas pada klub Los Blancos saja, tetapi Liverpool dan Paris Saint-Germain asal Prancis juga memantau situasi dengan saksama. Namun, jawaban dari manajemen Leipzig sama untuk semua pihak: bayar nilai klausul pelepasan sebesar 130 juta euro, atau tidak ada kesepakatan sama sekali.

Berbagai laporan menyebutkan bahwa selisih sebesar 10 juta euro antara tawaran yang akan diajukan Real Madrid dan jumlah yang diminta bisa menjadi hambatan untuk menuntaskan kesepakatan, sehingga menempatkan Los Blancos pada pilihan sulit antara memenuhi tuntutan Leipzig atau mencari alternatif lain untuk memperkuat lini serang.