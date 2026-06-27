Tarmi: Mereka ingin menyingkirkan Iran dari Piala Dunia yang berantakan ini

Penyerang Iran, Mehdi Taremi, melontarkan kritik tajam terhadap Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) terkait pembatasan yang dihadapi timnas negaranya di Piala Dunia 2026.

Hal ini terjadi setelah Iran bermain imbang 1-1 dengan Mesir pada pertandingan ketiga babak penyisihan grup.

Timnas Iran kini menanti kepastian nasibnya untuk lolos ke babak selanjutnya sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik di Piala Dunia.

Dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Spanyol “AS”, Tarmi mengatakan: “Mereka ingin menyingkirkan kami dari Piala Dunia. Ini Piala Dunia yang bencana. Siapa yang mau membantu kami?... Tidak ada yang membantu kami. Tidak ada seorang pun.”

Dia menambahkan: “Siapa yang harus menyelesaikan masalah ini untuk kami? Siapa? FIFA? Presiden FIFA, Gianni Infantino, datang ke ruang ganti kami pada pertandingan pertama melawan Selandia Baru, dan mengatakan bahwa mereka akan menyelesaikan semua masalah, tetapi pada kenyataannya FIFA tidak melakukan apa-apa. Kami harus berjuang melawan segala hal di sini.”

Timnas Iran menyelesaikan babak penyisihan grup di posisi ketiga Grup 7 dengan raihan 3 poin, di belakang Belgia dan Mesir yang masing-masing mengumpulkan 5 poin.