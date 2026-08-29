Target PSV, Ayoni Santos, tidak masuk dalam skuad Sparta Rotterdam untuk laga melawan Excelsior pada Sabtu. Gelandang serang yang juga bisa bermain sebagai winger kiri itu sangat berharap bisa pindah ke juara bertahan Liga Belanda tersebut, dan menurut pelatih Sparta Rogier Meijer hal itu terlihat jelas.

Jurnalis transfer Mounir Boualin pada Jumat mengabarkan bahwa PSV telah mengajukan tawaran senilai 'beberapa juta' euro untuk Santos, yang masih terikat kontrak di Het Kasteel hingga pertengahan 2029.

Pemain Tanjung Verde berusia 21 tahun itu tampaknya sudah memainkan laga terakhirnya untuk Sparta, meski belum ada kesepakatan antara kedua pihak. Klub Rotterdam itu ingin mengantongi sekitar 5 hingga 5,5 juta untuk produk akademinya tersebut.

"Ini sudah berlangsung beberapa hari dan saya rasa pikirannya tidak sepenuhnya tertuju pada Sparta. Jadi bagus dia tidak ikut," kata Meijer, yang sendiri memutuskan untuk tidak memasukkan Santos ke dalam skuadnya.

"Kalau Anda melihat apa yang terjadi di sekelilingnya, lalu melihat sesi latihan... Ya, Anda memang harus mengambil keputusan." Meijer mengakui bahwa Santos sedang menanti langkah besar. "Kalau jadi, ini akan menjadi langkah yang luar biasa baginya."

"Sejak awal dia tampil bagus dan saya juga benar-benar berharap yang terbaik untuknya. Anda (reporter Sinclair Bischop, red.) mengatakan bahwa dia sedang berada di puncak kehidupannya, tetapi saya berharap dia akan lebih lama lagi berada di puncak kehidupannya."

"Dia tampil bagus dan memiliki kualitas spesifik yang tentu akan kami rindukan jika itu benar-benar terjadi. Tapi ya, pada akhirnya kami juga harus terus melangkah," ujar Meijer.

Meijer juga menanggapi keputusan untuk meminjamkan Nökkvi Thórisson ke Telstar, yang berkaitan dengan kedatangan pemain pinjaman AC Milan, Andrej Kostic (19). "Kalau begitu Anda punya tiga penyerang, dan saya rasa semuanya harus punya prospek."

"Milan (Zonneveld, red.) adalah pemain pengganti yang sangat bagus, tetapi hari ini menjadi starter. Kami ingin membuat pilihan soal itu," kata Meijer. Musim lalu, Thórisson juga sudah bermain untuk Telstar dengan status pinjaman, klub yang ia sakiti pada pekan kedua kompetisi lewat satu gol dan satu assist (1-3).