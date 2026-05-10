'Target utama Feyenoord terlihat di tribun De Kuip'

Feyenoord akan memainkan pertandingan kandang yang sangat penting melawan AZ pada Minggu sore dalam perebutan tiket langsung ke Liga Champions. Di Stadion De Kuip, terlihat seorang tamu yang menarik perhatian: Oliver Ruhnert, yang sedang dipertimbangkan secara serius untuk menduduki posisi teknis dalam jajaran manajemen klub asal Rotterdam tersebut.

Jika menang melawan AZ, Feyenoord dipastikan lolos langsung ke Liga Champions, yang akan menghasilkan puluhan juta euro bagi klub.

Di tribun di Rotterdam pada Minggu sore, Ruhnert, mantan direktur teknis Union Berlin, hadir. Pria asal Jerman ini, bersama dengan Dévy Rigaux, dianggap sebagai salah satu kandidat utama untuk memimpin jajaran teknis di De Kuip.

Feyenoord telah berbicara dengan beberapa kandidat untuk posisi direktur teknis yang kosong dalam beberapa waktu terakhir. Menurut laporan sebelumnya, baik Ruhnert maupun Rigaux telah dihubungi secara konkret dan bahkan sudah ada proposal yang disiapkan.

Ruhnert telah lama menorehkan prestasi di Union Berlin, di mana ia antara lain bertugas sebagai kepala pemandu bakat dan direktur sepak bola profesional. Di bawah kepemimpinannya, klub Jerman tersebut berkembang menjadi klub Bundesliga yang stabil dan bahkan berhasil lolos ke Liga Champions.

Rigaux juga tetap menjadi kandidat utama di Feyenoord. Pria asal Belgia ini saat ini menjabat sebagai direktur olahraga di Club Brugge dan telah melakukan pembicaraan dengan klub asal Rotterdam tersebut awal tahun ini mengenai kemungkinan pindah.

Rumor seputar Feyenoord semakin ramai. ESPN melaporkan pada hari Minggu bahwa klub asal Rotterdam tersebut sedang berdiskusi dengan Giovanni van Bronckhorst mengenai peran sebagai manajer teknis. Dalam skenario tersebut, mantan pelatih tersebut akan bekerja di bawah direktur teknis yang baru.