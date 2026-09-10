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Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

"Tanyakan pada Jaissle": Al Ahli lepas tangan dari kepergian Mahrez dan Kessie

Transfers
R. Mahrez
F. Kessie
M. Jaissle
Al Ahli vs Al Hazem
Al Ahli
Al Hazem
Saudi Pro League
Aljazair
Côte d’Ivoire
Jerman
Arab Saudi

"Si Elegan" merana sejak kepergian dua bintang

Klub Al Ahli Arab Saudi melepas tanggung jawab atas keputusan hengkangnya dua bintangnya, yakni pemain Aljazair Riyad Mahrez dan pemain Pantai Gading Franck Kessie, seusai berakhirnya musim lalu.

Al Ahli sebelumnya memutuskan untuk membatalkan kontrak Mahrez secara sepihak, satu musim sebelum masa kontraknya berakhir, sementara menolak memperpanjang kontrak Kessie setelah kontraknya habis pada akhir musim lalu.

Khaled Abu Rashed, mantan anggota kehormatan Al Ahli, menyampaikan pernyataan atas nama Ahmed Al Shanqiti, ketua komite eksekutif klub Arab Saudi tersebut, yang di dalamnya ia melepas diri dari pengambilan keputusan hengkangnya Mahrez dan Kessie.

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Saudi Pro League
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Al Hazem crest
Al Hazem
ALH

Abu Rashed berkata, dalam pernyataan kepada program "Dawrina Ghair" di kanal "SBC": "Hengkangnya Mahrez dan Kessie adalah keputusan teknis dari pelatih sebelumnya, Matthias Jaissle."

Kepergian dua bintang asal Aljazair dan Pantai Gading itu memicu kemarahan besar di kalangan suporter Al Ahli, terutama di tengah kesulitan yang terlihat pada tim setelah kepergian keduanya, sejak awal musim ini.

Al Ahli menempati peringkat kesembilan di klasemen Liga Arab Saudi, setelah melewati 6 pekan, dan hanya meraih 9 poin, dari 3 kemenangan dan 3 kekalahan.

Perlu diingat bahwa Jaissle juga meninggalkan Al Ahli sebelum awal musim ini, untuk pindah melatih Newcastle United, setelah 3 tahun bersejarah, di mana ia membawa tim meraih gelar Liga Champions Elite Asia sebanyak dua kali.

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