Tanpa Terdeteksi, Irfan Jauhari Resmi Gabung Persija Jakarta

Pergerakan Persija Jakarta dalam merekrut pemain baru untuk paruh kedua Liga 1 2021/22 belum berhenti. Dan kali ini, langkah tim ibu kota menghadirkan pemain baru benar-benar tidak terdeteksi. Pada Selasa, 4 Januari, Persija resmi memperkenalkan Irfan Jauhari.

Pemain depan yang masih berusia 20 tahun ini sebelumnya merupakan pemain dari Persis Solo, dan membantu klub milik Kaesang Pangarep itu mencapai promosi ke Liga 1 musim depan dengan status sebagai juara Liga 2 2021. Banyak yang tak sangka, bahwa Irfan gabung Persija.

Perkenalan Irfan dilakukan lewat media sosial Persija, dengan tajuk bertuliskan "Goes to Bali with Irfan Jauhari" yang artinya, pergi ke Bali dengan Irfan Jauhari. Hal ini sedikit lucu, karena Irfan sebelumnya merupakan pemain Bali United, sebelum gabung Persis.

Status Irfan bersama Bali United memang menjadi tanda tanya, karena pemain yang pernah jadi andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia U-19 ini diketahui pernah menandatangani kontrak jangka panjang dengan Bali United, dan akhirnya dipinjamkan ke Persis untuk Liga 2 2021.

Irfan merekah bersama tim Elite Pro Academy (EPA) dari Bali United, ia benar-benar menjadi bintang tim EPA dari Serdadu Tridatu, meski dirinya merupakan pemain kelahiran Jawa Tengah. Bermain di posisi striker atau pun penyerang sayap, Irfan dikenal sama baiknya.

Kehadiran Irfan ke dalam skuad Persija sangat layak dinantikan. Pasalnya, usia Irfan masih sangat muda dan masih punya banyak ruang untuk berkembang. Karier Irfan diharapkan meroket dengan layak di Persija, karena pelatih Angelo Alessio sendiri sangat percaya kepada pemain muda, seperti yang dilakukan selama paruh musim Liga 1 2021/22.