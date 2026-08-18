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Al Nassr vs Al Fateh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Tanpa Ronaldo, Postecoglou Beri Samu Costa Kesempatan Bermain sebagai Starter untuk Pertama Kalinya

Al Diriyah vs Al Nassr FC
Al Diriyah
Al Nassr FC
King Cup
C. Ronaldo
Samu
A. Postecoglou
Arab Saudi
Portugal
Australia

Gelandang asal Portugal itu menikmati malam yang membahagiakan

Pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, yang menangani Al Nassr, memberikan kesempatan kepada pemainnya asal Portugal, Samu Costa, untuk tampil sebagai starter pertama kalinya bersama "sang klub global", pada laga melawan Al Diriyah di Piala Raja.

Al Nassr akan menghadapi Al Diriyah, hari Selasa ini, di Stadion Al Awwal Park di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada babak 32 besar turnamen Piala Pelayan Dua Kota Suci.

Postecoglou mengumumkan susunan pemain resmi yang menjalani pertandingan ini, di mana Samu Costa tampil sebagai starter untuk pertama kalinya, setelah direkrut dari Real Mallorca pada bursa transfer musim panas kali ini.

Costa tampil untuk pertama kalinya bersama Al Nassr, Sabtu lalu, tetapi sebagai pemain pengganti, dan mencetak satu gol dalam kemenangan atas Al Fateh dengan skor 3-0, di Stadion Al Awwal Park, pada pekan pertama Liga Roshn Saudi.

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King Cup
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

Pelatih asal Australia itu tetap mengandalkan Abdullah Al Hamdan sebagai penyerang utama, di tengah absennya bintang Portugal Cristiano Ronaldo, dengan dukungan dari pemain Portugal lainnya Joao Felix, pemain Senegal Sadio Mane, dan pemain Prancis Kingsley Coman.

Sebaliknya, Postecoglou memutuskan mengembalikan Abdulelah Al Amri ke susunan inti, di samping pemain Prancis Mohamed Simakan, menggeser bek asal Spanyol Inigo Martinez yang duduk di bangku cadangan.

Berikut susunan pemain Al Nassr:

  • Penjaga gawang: Bento
  • Lini belakang: Nawaf Boushal - Abdulelah Al Amri - Mohamed Simakan - Salem Al Najdi
  • Lini tengah: Kingsley Coman - Samu Costa - Angelo - Sadio Mane
  • Lini depan: Joao Felix - Abdullah Al Hamdan
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