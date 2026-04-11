Tanpa kata-kata... Laporta mengejek kekalahan Real Madrid

Enric Masip, penasihat Juan Laporta, mengunggah foto melalui akun Instagram pribadinya bersama presiden terpilih Barcelona segera setelah pertandingan Real Madrid melawan Girona berakhir, Jumat kemarin, pada pekan ke-31 La Liga.

Barcelona bisa memperlebar jarak dengan Real Madrid menjadi 9 poin di puncak klasemen La Liga, jika berhasil mengalahkan Espanyol dalam pertandingan hari ini.

Keduanya tampak tersenyum lebar dalam foto tersebut, di mana Masip mengacungkan jempolnya, sementara Laporta mengangkat kepalan tangannya ke udara sebagai tanda kemenangan, setelah tim "Los Blancos" terperosok ke dalam jebakan hasil imbang melawan Girona.





Masip menyertakan teks pada foto tersebut yang berbunyi: "Tanpa kata-kata, teman-teman!", disertai emoji yang melambangkan kekuatan, kebahagiaan, dan dua hati berwarna "Blugrana".

Menurut surat kabar "Sport" Spanyol, Laporta tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya setelah rival tradisionalnya tersandung, dan foto tersebut menyebar dengan sangat cepat di media sosial, memicu reaksi beragam antara kemarahan suporter Madrid dan ejekan dari pihak Catalan.



