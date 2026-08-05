Sang juara dunia mantan bergabung dengan Liga Roshn Arab Saudi, tanpa biaya transfer, menjadi kesepakatan besar terbaru mereka selama periode bursa transfer musim panas ini.

Klub Abha, yang baru promosi ke Liga Roshn Arab Saudi, merilis sebuah video yang mengumumkan perekrutan gelandang asal Prancis, Nabil Fekir.

Fekir akan bergabung dengan klub Arab Saudi itu melalui transfer gratis, setelah kontraknya berakhir dengan klub sebelumnya, Al-Jazira asal Uni Emirat Arab, seusai berakhirnya musim lalu.

Abha tidak mengungkapkan detail kesepakatan tersebut, namun laporan media sebelumnya menegaskan bahwa pemain berusia 33 tahun itu akan bergabung dengan kontrak berdurasi satu musim, disertai klausul yang memungkinkan perpanjangan untuk satu musim tambahan.

Pemain Prancis ini menjadi penguat besar bagi klub Abha, terlebih ia pernah meraih gelar Piala Dunia 2018 di Rusia bersama tim nasional negaranya, di mana ia tampil di seluruh pertandingan sebagai pemain pengganti, tanpa mencetak atau menciptakan gol.

Fekir memiliki karier yang gemilang, di mana ia bersinar secara mencolok bersama Olympique Lyon antara tahun 2013 dan 2019, sebelum menjalani pengalaman sukses dengan seragam Real Betis asal Spanyol selama 5 tahun, lalu pindah ke Liga Uni Emirat Arab melalui pintu Al-Jazira pada tahun 2024.

Nabil Fekir menampilkan level permainan yang kuat bersama tim Uni Emirat Arab itu selama musim lalu, di mana ia tampil dalam 25 pertandingan, mencetak 10 gol dan menciptakan 4 gol lainnya.