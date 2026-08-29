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Sevilla FC v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Tanpa Alvarez, Atletico Madrid Hancurkan Sevilla dan Puncaki Liga

Sevilla vs Atletico Madrid
Sevilla
Atletico Madrid
LaLiga
J. Alvarez
Spanyol

Atletico Madrid kembali ke jalur kemenangan di Liga Spanyol, setelah menang 3-1 atas tuan rumah Sevilla, pada Sabtu malam, di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan.

Atletico Madrid tidak menunggu lama, dan mencetak gol cepat pada menit keempat melalui Alejandro Baena.

Ademola Lookman berhasil memperbesar keunggulan tim tamu pada menit ke-26.

Alejandro Baena kembali mencetak gol kedua pribadinya, dan gol ketiga bagi Atletico pada menit ke-33.

Miguel Sierra memperkecil ketertinggalan dengan mencetak satu-satunya gol Sevilla pada menit ke-66.

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Poin Atletico Madrid pun bertambah menjadi 7 poin di puncak klasemen Liga untuk sementara, sementara poin Sevilla tertahan di angka 6 poin di posisi kelima.

Julian Alvarez tidak tampil dalam laga menghadapi Sevilla, setelah absen dari latihan tim, di tengah kerumitan seputar masa depannya, di mana ia ingin hengkang ke Barcelona, tetapi klubnya asal Madrid itu menolak bernegosiasi dengan Barca.

Atletico mengawali perjalanannya di Liga dengan kemenangan 2-0 atas Malaga, sebelum imbang 2-2 dengan Villarreal.

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