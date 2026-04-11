Tanggapan resmi Al-Ahly terkait sanksi dari Komite Kompetisi

Al-Ahly Mesir mengeluarkan pernyataan resmi pada hari Sabtu ini untuk menanggapi sanksi yang dijatuhkan kepada klub terkait pertandingan terakhir melawan Ceramica Cleopatra di liga.

Al-Ahly mengatakan dalam pernyataan resminya: "Klub telah mengajukan banding pagi ini kepada Asosiasi Klub Profesional dan Komite Banding Federasi Sepak Bola Mesir, terkait keputusan yang dikeluarkan oleh Komite Kompetisi."

Al-Ahly menambahkan: "Keputusan tersebut menetapkan skorsing satu pertandingan bagi Walid Salahuddin, manajer sepak bola, serta denda sebesar 5.000 pound Mesir; skorsing empat pertandingan bagi Mohamed El-Shenawy dan denda sebesar 50.000 pound Mesir; serta denda sebesar 20.000 pound Mesir bagi klub."

Dan menyimpulkan: "Al-Ahly dalam bandingnya kepada kedua pihak menuntut pembatalan keputusan-keputusan tersebut setelah terbukti adanya perselisihan dengan wasit pertandingan Mahmoud Wafa, serta pengajuan keluhan oleh klub dan para pemainnya kepada Komite Disiplin atas perilakunya yang melampaui batas terhadap El-Shenawy, Mahmoud Hassan Trezeguet, dan Hussein El-Shahat dengan kata-kata yang tidak pantas dan dorongan tangan, yang merupakan preseden berbahaya di lapangan sepak bola Mesir."



Baca juga: Kesepakatan Aljazair yang Menarik Perhatian Al-Ahly Mesir