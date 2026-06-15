Tanda-tanda positif: inilah calon pengganti Robin van Persie di Feyenoord

Sipke Hulshoff (51) akan segera diperkenalkan sebagai pelatih kepala baru Feyenoord. Ikon klub Giovanni van Bronckhorst akan mendampingi rekan sebayanya itu di De Kuip.

Berita tersebut diungkapkan oleh Feyenoord Transfermarkt yang memiliki sumber terpercaya pada hari Senin. “Detail terakhir dari negosiasi ini berkaitan dengan penunjukan formasi kerja ini: kemungkinan besar Hulshoff dan Van Bronckhorst akan bekerja sebagai duo.”

Feyenoord ingin segera memperkenalkan Hulshoff dan Van Bronckhorst, sehingga mereka sudah bisa memimpin tim sejak awal musim baru.

Skuad Feyenoord akan memulai persiapan pada akhir Juni. Latihan kelompok pertama dijadwalkan pada Senin, 29 Juni.

Minggu pertama persiapan akan ditutup dengan pertandingan persahabatan pertama. Kampanye persahabatan Feyenoord tahun ini dimulai di Krommedijk: pada Sabtu, 4 Juli melawan FC Dordrecht (pukul 14.30).

Hulshoff sangat mengenal Feyenoord. Antara tahun 2022 dan 2024, ia menjadi bagian dari staf teknis sebagai asisten Arne Slot, yang kemudian ia ikuti ke Liverpool.

Van Bronckhorst tentu saja adalah seorang Feyenoorder sejati. Pemain asal Rotterdam ini pernah bermain dan melatih di klub tersebut, sehingga ia menjadi ikon penting bagi klub.