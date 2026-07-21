Tanda positif dari Prancis: inilah calon pengganti Didier Deschamps

Menurut Fabrizio Romano, tidak ada lagi keraguan mengenai siapa yang akan menjadi pelatih kepala baru Prancis. Hal itu dilaporkan oleh jurnalis transfer tersebut pada Selasa pagi. Menurutnya, Zinedine Zidane akan menjadi pengganti Didier Deschamps. Ia dikabarkan telah menandatangani kontrak.

Mantan pelatih Real Madrid ini sudah cukup lama dianggap sebagai calon pengganti impian Deschamps, namun selama ini tidak ada kabar mengenai penunjukannya.

Menurut jurnalis transfer tersebut, Zizou kini telah menandatangani kontrak berjangka panjang, setelah sebelumnya telah mencapai kesepakatan lisan pada bulan November.

Deschamps mengundurkan diri sebagai pelatih Les Bleus setelah empat belas tahun menjabat. Selama periode tersebut, ia memenangkan Piala Dunia 2018 dan Nations League 2021.

Pada Januari 2025, pelatih asal Prancis itu mengumumkan bahwa ia akan mundur setelah Piala Dunia 2026. Dalam turnamen perpisahannya, Prancis hanya finis di peringkat keempat, sebuah hasil yang mengecewakan.

Dengan skuad bertabur bintang yang dimilikinya, Deschamps tidak mampu memenuhi ekspektasi yang sangat tinggi. Hal itu memicu banyak kritik di media Prancis.

Federasi Sepak Bola Prancis kemudian dengan giat mencari pengganti sang pelatih, yang pada tahun 2012 mengambil alih tongkat estafet dari Laurent Blanc.