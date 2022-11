Tampil Dominan, Amerika Serikat Imbangi Inggris Tanpa Gol

Amerika Serikat menjaga peluang lolos dengan menahan imbang Inggris tanpa gol.

AS memiliki peluang lebih baik dari Inggris

Saka membuat penampilan Inggris ke-100 oleh pemain Arsenal

Penentuan siapa yang lolos di pekan terakhir grup

APA YANG TERJADI?

Amerika Serikat tampil dominan dalam serangan, namun tidak bisa menjebol gawang Inggris karena kedua tim bermain imbang 0-0 di pertandingan kedua Grup B Piala Dunia 2022 di Al Bayt Stadium, Sabtu (26/11) dini hari WIB.

AS adalah tim yang tampil lebih baik di pertandingan ini dengan memiliki sejumlah peluang bagus.

Gelandang Juventus Weston McKennie melewatkan kesempatan fantastis untuk membuat AS unggul 1-0 ketika mendapat umpan silang dari Timothy Weah dengan melepaskan tembakan dari jarak dekat, namun bola melambung tipis di atas mistar gawang.

Beberapa menit berselang, Christian Pulisic memiliki peluang untuk AS, namun tembakannya membentur mistar gawang.

Pertandingan berakhir tanpa gol, dengan kedua tim masih menunggu hingga pekan terakhir di grup untuk memastikan siapa yang berhak lolos.

GAMBARAN BESAR

Hasil imbang menempatkan Inggris berada di puncak klasemen Grup B dengan perolehan empat poin, unggul dua angka atas Iran yang ada di urutan kedua. AS ada di posisi ketiga dengan raihan dua poin, hanya unggul satu angka atas tim juru buncit, Wales.

Empat tim di Grup B masih memiliki kesempatan untuk lolos ke fase knock-out, dengan duel Iran vs AS dan Wales vs Inggris akan menjadi penentu.

TAHUKAH ANDA?

Inggris belum memenangkan satu pun dari tiga pertandingan mereka lawan AS di Piala Dunia; hanya lawan Brasil (4) mereka memainkan lebih banyak laga di kompetisi tanpa menang.

Sementara itu, Bukayo Saka membuat penampilan Inggris ke-100 di turnamen besar oleh seorang pemain Arsenal, dengan The Gunners menjadi tim keempat yang mencatatkan satu abad penampilan pemain di turnamen besar untuk Three Lions (juga Manchester United, Liverpool, dan Tottenham).

BERIKUTNYA BUAT INGGRIS DAN AMERIKA SERIKAT

Duel penentuan siapa yang berhak lolos ke babak berikutnya ditentukan ketika Iran menghadapi AS dan Wales meladeni Inggris pada Eabu (30/11) dini hari WIB. Siapa yang menang akan berpeluang lolos, meski Iran perlu bergantung dengan hasil di laga lain.