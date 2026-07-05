"Tampar Haaland".. Keputusan wasit dalam pertandingan Mesir vs Argentina diungkap

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengumumkan nama-nama wasit untuk pertandingan Mesir melawan Argentina dan Swiss melawan Kolombia, yang akan digelar Selasa mendatang, dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Mesir lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Australia melalui adu penalti, usai imbang 1-1, sementara Argentina lolos dengan susah payah setelah meraih kemenangan tipis 3-2 atas Cape Verde setelah melalui dua babak perpanjangan waktu.

FIFA menjelaskan bahwa pertandingan Mesir melawan Argentina akan dipimpin oleh tim wasit asal Prancis yang dipimpin oleh François Litxer sebagai wasit utama, bersama asisten wasit Cyril Mounier dan Mehdi Rahmouni.

Sedangkan wasit keempat adalah Espen Eskas dari Norwegia, didampingi rekan senegaranya, Isaac Bashivkin, sebagai wasit cadangan.

Perlu dicatat bahwa François Litxer merupakan salah satu wasit terkemuka di benua Eropa, dan sebelumnya pernah menjadi sorotan media pada tahun 2024.

Dalam sebuah insiden aneh, bintang Norwegia Erling Haaland mendapat tamparan dari wasit Prancis tersebut selama pertandingan Manchester City melawan Real Madrid di perempat final Liga Champions, yang berakhir dengan skor 3-3. Insiden tersebut tidak disengaja dan wasit telah meminta maaf atas kejadian tersebut.

Insiden tersebut terjadi saat terjadi perdebatan sengit antara wasit dan pemain belakang Real Madrid asal Spanyol, Dani Carvajal, di mana François tanpa sengaja mengulurkan tangannya dan menampar Haaland, yang memicu kemarahan penyerang Norwegia tersebut, hingga akhirnya wasit meminta maaf kepadanya.

Sedangkan pertandingan antara Swiss dan Kolombia akan dipimpin oleh tim wasit asal El Salvador yang dipimpin oleh Ivan Barton, bersama asisten wasit David Moran dan Antonio Pobero.

Tugas wasit keempat akan dijalankan oleh Katia Garcia dari Meksiko, sedangkan wasit cadangan akan dijabat oleh rekan senegaranya, Sandra Ramirez.







