Tammy Abraham, Satu-Satunya Pemain Serie A Italia Yang Masuk Skuad Inggris

Striker AS Roma Tammy Abraham dipanggil ke skuad tim nasional Inggris untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia lawan Albania dan San Marino, namun centre-back AC Milan Fikayo Tomori tidak masuk.

Pelatih Inggris Gareth Southgate memutuskan untuk membawa Abraham di dua pertandingan tersebut yang akan berlangsung pada 12 dan 15 November.

Abraham, yang bergabung ke AS Roma dari Chelsea pada musim panas ini, merupakan satu-satunya pemain dari Serie A yang ada di dalam skuad The Three Lions.

Tomori, yang dipanggil di jeda internasional sebelumnya, kali ini tidak mendapat kesempatan masuk ke dalam skuad lagi.

Sementara itu, bek Manchester United Harry Maguire sudah pulih sehingga bisa masuk ke dalam skuad.

Inggris ada di puncak klasemen sementara Grup I dengan perolehan 20 poin dari delapan pertandingan, unggul tiga angka atas Polandia yang ada di urutan kedua dan lima angka atas Albania yang ada di urutan ketiga.

Abraham sempat mengucapkan terima kasih kepada pelatih AS Roma Jose Mourinho setelah dirinya dipanggil ke timnas Inggris pada awal Oktober lalu. Pemain berusia 24 tahun itu mencetak gol kedua untuk timnas di jeda internasional terakhir.

Gol Abraham di kualifikasi Piala Dunia lawan Andorra merupakan gol pertamanya bersama Inggris sejak November 2019.

Saat ini, Abraham sedang melakukan persiapan untuk bermain lawan Bodo/Glimt di UEFA Conference League.