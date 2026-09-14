Seperti dilaporkan Ruhr Nachrichten , di BVB sudah ada pertimbangan untuk meminjamkan Lerma pada musim dingin mendatang.

Gelandang itu menghadapi beberapa masalah sekaligus yang membuat kelanjutannya di klub runner-up itu tidak terlalu menjanjikan: peluangnya untuk mendapatkan menit bermain di lini tengah tim senior asuhan Niko Kovac saat ini nyaris nol mengingat situasi persaingan yang ada. Situasi makin sulit karena Lerma saat ini juga harus menepi akibat cedera otot.

Selain itu, karena alasan hukum ketenagakerjaan, seperti ditulis Ruhr Nachrichten, ia tidak diizinkan bermain untuk tim U23 BVB di Regionalliga.

Dengan demikian, satu-satunya opsi baginya hanyalah tampil di ajang U21 Premier League International Cup, yang jadwal pertandingannya baru menyediakan laga berikutnya pada pertengahan Desember. Pada laga pembuka PLIC, Lerma bermain sekitar satu jam dalam kemenangan 4-1 atas FC Fulham dan mencetak satu gol untuk juara bertahan BVB.

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Apa rencana BVB untuk Justin Lerma?

Sejak musim panas, sudah ada pertimbangan untuk langsung meminjamkan remaja bertalenta itu, yang datang dari Independiente del Valle seharga empat juta euro dan menandatangani kontrak hingga 2031. Namun saat itu hal tersebut tidak jadi dilakukan, karena Lerma dinilai perlu lebih dulu beradaptasi dengan lingkungan barunya.

Namun, melihat situasi saat ini, peminjaman ke klub yang bisa memberinya kesempatan bermain secara reguler tampaknya menjadi opsi yang paling diutamakan untuk gelandang serang tersebut.



