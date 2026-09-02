Pemain Real Madrid asal Brasil, Vinicius Junior, mengungkap sebuah sudut khusus di kompleks Valdebebas yang selama ini tidak diketahui para penggemar.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan, bulan September telah tiba, dan bersamanya datang waktu untuk mengenang musim panas, dan Vinicius, melalui akun-akunnya di media sosial, ingin melakukan hal itu dengan cara yang sangat istimewa.

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Di antara foto-foto yang ia unggah untuk merangkum musim panasnya, ia menyertakan sebuah foto sudut stadion Valdebebas tempat Real Madrid ingin memberi penghormatan kepada para pencetak golnya di era modern, tepatnya mereka yang telah mencetak 100 gol bersama tim pada suatu fase dalam perjalanan karier mereka bersama klub.

Kelompok pemain ini mencakup Vinicius sendiri, yang foto kenangannya dipajang bersama foto Sergio Ramos, Karim Benzema, Fernando Hierro, Cristiano Ronaldo, Fernando Morientes, Ronaldo Nazario, Raul Gonzalez, Gonzalo Higuain, dan Gareth Bale.

Dengan cara ini, para penggemar Real Madrid berterima kasih kepadanya karena telah memperlihatkan sesuatu yang tidak akan bisa mereka lihat tanpa hal itu, yang menunjukkan bahwa kompleks olahraga Real Madrid penuh dengan detail.

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