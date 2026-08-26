Real Madrid bersiap menjalani laga kedua mereka di Liga Spanyol, pada Rabu malam ini, menghadapi Real Sociedad di Stadion Santiago Bernabeu, dalam pertandingan tunda dari pekan pertama kompetisi.

Real Madrid di bawah asuhan pelatih baru mereka, Jose Mourinho, mengawali perjalanan mereka di La Liga dengan kemenangan sulit pada menit-menit akhir atas Espanyol (2-1), pada Sabtu lalu.

Jaringan "Opta" pun mencatat sejumlah angka terkait pertemuan Real Madrid dan Real Sociedad sebagai berikut:

- Real Madrid memenangi enam laga terakhir mereka di Liga Spanyol (La Liga) melawan Real Sociedad, dan ini merupakan rangkaian kemenangan terbaik mereka atas klub Basque tersebut di kompetisi sejak Februari 2018 (ketika mereka meraih 7 kemenangan beruntun).

- Real Sociedad berhasil meraih poin di tiga dari delapan laga tandang terakhir mereka di liga melawan Real Madrid (satu kemenangan, dua hasil imbang, dan 5 kekalahan), setelah sebelumnya kalah dalam sembilan kunjungan mereka di liga ke Stadion "Santiago Bernabeu".

- Setelah kemenangan dengan skor 2-1 atas Espanyol pada pekan lalu, Real Madrid berpeluang memenangi dua laga pertama mereka pada musim ini untuk keempat kalinya dalam lima musim terakhir (musim 2022-23, 2023-24, dan 2025-26), di mana satu-satunya kali mereka gagal melakukannya adalah pada musim 2024-25.

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- Real Sociedad kalah pada laga pembuka mereka di musim 2026-27 Liga Spanyol dengan skor 1-0 dari Real Betis pada pekan lalu. Klub asal San Sebastian ini berpotensi mengawali musim dengan dua kekalahan dalam dua laga pertama mereka untuk pertama kalinya sejak musim 2001-02 di bawah asuhan pelatih John Benjamin Toshack.

- Di bawah asuhan pelatih Jose Mourinho, gawang Real Madrid kebobolan setidaknya satu gol di setiap dari delapan laga terakhir mereka di liga (dengan total 14 gol), dan ini merupakan rangkaian terburuk tim tanpa mampu menjaga gawang mereka tetap bersih di kompetisi di bawah arahan pelatih asal Portugal tersebut.

- Real Sociedad tidak meraih satu pun kemenangan dalam sembilan laga terakhir mereka di liga (5 hasil imbang dan 4 kekalahan), dan ini merupakan rangkaian terburuk mereka tanpa kemenangan di kompetisi sejak rangkaian yang berlangsung selama 18 laga antara April dan Desember 2006 (8 hasil imbang dan 10 kekalahan).

- Kylian Mbappe (pemain Real Madrid) mencetak empat gol dalam tiga penampilannya di liga melawan Real Sociedad; dan ia hanya mencetak lebih banyak gol di kompetisi ini melawan Villarreal (lima gol), sementara ia juga mencetak empat gol melawan Barcelona.

- Mikel Oyarzabal (pemain Real Sociedad) mencetak tiga gol dalam 19 laga yang ia jalani di liga melawan Real Madrid, dan semuanya berasal dari tendangan penalti; Real Madrid merupakan lawan yang dihadapi Oyarzabal dalam jumlah laga terbanyak di kompetisi tanpa ia mencetak satu pun gol dari permainan terbuka (yakni tanpa tendangan penalti).

- Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, tidak pernah menelan kekalahan dalam enam laga yang ia jalani di liga melawan Real Sociedad (meraih 5 kemenangan dan satu hasil imbang). Ia belum pernah menjalani jumlah laga tanpa kekalahan yang lebih banyak di kompetisi ini kecuali melawan Espanyol (7 laga: 5 kemenangan dan dua hasil imbang); perlu dicatat bahwa ia juga mencatatkan rekor tanpa kekalahan dalam 6 laga melawan 4 tim lainnya.