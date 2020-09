Megabintang Cristiano Ronaldo mendapat teguran dari petugas setelah kedapatan tidak memakai masker ketika menonton pertandingan di .

Ronaldo tidak bermain dalam laga melawan Kroasia itu, Sabtu (5/9), setelah mengalami infeksi di jempol kakinya karena sengatan lebah. Ia pun hanya bisa duduk di tribune penonton sementara rekan setimnya berjuang di atas lapangan.

Gol-gol dari Joao Cancelo, Diogo Jota, Joao Felix, dan Andre Silva memastikan juara bertahan UEFA Nations League itu menang telak 4-1 atas Kroasia.

Ketika pertandingan berlangsung, Ronaldo mencuri perhatian setelah ia terekam kamera televisi didatangi oleh seorang petugas wanita, yang memintanya untuk mengenakan masker sesuai protokol Covid-19.

Ronaldo terlihat terganggu dengan adanya teguran dari sang petugas, tapi kemudian langsung mencari masker dan memasangnya hingga akhir pertandingan.

Ronaldo forgot to wear his mask in the stands tonight and one brave lady wasn't having it 😷 😅



