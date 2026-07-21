Kylian Mbappe tak hanya menegaskan dirinya sebagai bintang di atas lapangan, tetapi juga terus mengukuhkan kehadirannya sebagai ikon sepak bola dunia, setelah kembali mengambil tempatnya pada sampul edisi terbaru gim EA Sports FC.

EA Sports mengumumkan pemilihan pemain Prancis Kylian Mbappe, penyerang Real Madrid, sebagai bintang sampul untuk versi khusus Ultimate Edition dari gim EA Sports FC 27, dalam kembalinya ke wajah depan seri tersebut setelah absen selama empat tahun.

Gim ini dijadwalkan dirilis pada pertengahan September 2026, sementara ini menjadi kali keempat Mbappe muncul di sampul gim sepak bola paling terkenal dari EA, yang sebelumnya dikenal dengan nama EA Sports FIFA.

Penyerang Prancis itu mengonfirmasi kabar tersebut sendiri, dengan membagikan foto sampul resmi di media sosial disertai pesan sederhana: "Aku kembali".

Dengan kemunculan ini, Mbappe menyamai rekor pemain Argentina Lionel Messi, setelah keduanya sama-sama muncul di sampul gim sebanyak empat kali, sementara pemain Inggris Wayne Rooney masih memuncaki daftar dengan enam kali, diikuti pemain Brasil Ronaldinho dengan lima kali. Jeff Charm, perwakilan EA Sports, mengomentari pemilihan bintang Prancis itu: "Pencapaian Kylian bersama klubnya dan tim nasional negaranya mengukuhkannya sebagai salah satu pemain paling menonjol di generasinya".

Pengumuman pemilihan Mbappe datang beberapa hari setelah penampilan cemerlangnya di Piala Dunia 2026, ketika ia membawa tim nasional Prancis ke babak semifinal sebelum tersingkir menghadapi Spanyol, yang kemudian menjadi juara atas Argentina di pertandingan final.

Meski Prancis gagal mencapai final, Mbappe meraih penghargaan Sepatu Emas Piala Dunia setelah mencetak 10 gol, menjadikannya pemain pertama dalam sejarah sepak bola yang memenangi penghargaan pencetak gol terbanyak Piala Dunia dua kali.

Turnamen yang sama juga menyaksikan penyerang Real Madrid itu memuncaki daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, setelah menambah koleksinya menjadi 22 gol, melampaui Lionel Messi (21), sebuah pencapaian yang ia raih pada usia 27 tahun, dengan kemungkinan menambah angkanya pada edisi-edisi mendatang jika ia melanjutkan kariernya di level internasional.

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