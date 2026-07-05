Tak ada yang bisa menandinginya... Fozinia mengungguli Buffon dan para kiper legendaris dunia

Piala Dunia telah mengubah nasib beberapa bintang di luar lapangan, dan yang paling menonjol dalam edisi kali ini adalah kiper Cape Verde, Fozinha.

Kiper yang semula tidak dikenal ini tiba-tiba, dalam hitungan hari, berubah menjadi fenomena di kalangan penggemar di platform Instagram.

Fozinha yang berusia 40 tahun kini menjadi kiper dengan pengikut terbanyak di Instagram di seluruh dunia, mengungguli legenda-legenda sepak bola di posisinya, seperti Buffon dan Iker Casillas, serta bintang-bintang saat ini seperti Thibaut Courtois, Manuel Neuer, dan Emiliano Martínez.

Fozinia dan rekan-rekannya tampil gemilang di Piala Dunia 2026, di mana penampilan perdana mereka di turnamen tersebut berakhir di babak 32 besar, setelah mereka menampilkan pertarungan epik melawan juara bertahan Argentina yang mereka hadapi dengan sangat sengit, sebelum para penari tango itu memastikan kemenangan dengan gol penentu 3-2 di detik-detik terakhir setelah perpanjangan waktu (menit ke-111).

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Jumlah pengikut kiper veteran berusia 40 tahun ini, hari Minggu, mencapai 25,7 juta pengikut.

Dengan demikian, ia melampaui nama-nama terkemuka dalam sejarah penjaga gawang, di antaranya kiper Spanyol Iker Casillas (20,4 juta), kiper Belgia Thibaut Courtois (18 juta), kiper Argentina Emiliano Martínez (15,1 juta), dan kiper Jerman Manuel Neuer (15 juta).

Fozinha juga mengungguli kiper asal Italia Gianluigi Buffon (10,9 juta), kiper asal Brasil Alisson Becker (9,1 juta), kiper asal Maroko Yassine Bounou (7,5 juta), kiper asal Italia Gianluigi Donnarumma (6,7 juta), dan kiper asal Prancis Mike Maignan (2,1 juta).

Fozinha mengikuti turnamen ini dengan bekal pengalaman yang mumpuni, setelah menambah jumlah penampilannya menjadi 92 pertandingan internasional, sekaligus menegaskan posisinya sebagai salah satu pemain terkemuka dari generasi yang membawa Cape Verde meraih prestasi terbaik dalam sejarahnya.

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