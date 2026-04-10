"Tak ada perubahan".. Real Madrid menanggapi rumor dalam pernyataan resmi

Real Madrid secara tegas membantah rumor mengenai niatnya merekrut seorang direktur olahraga, seraya menegaskan bahwa informasi tersebut “sama sekali tidak benar”.

Program radio Spanyol terkenal “El Larguero” melaporkan pada Kamis malam bahwa Real Madrid sedang mempertimbangkan kemungkinan mengaktifkan kembali jabatan direktur olahraga dalam struktur administratifnya, serta menyebut bahwa sebuah agensi eksternal telah mulai menelaah sejumlah nama yang cocok untuk mengisi posisi tersebut.

Menurut jurnalis Anton Meana, klub berjuluk Los Blancos berencana bergerak di bursa transfer untuk merekrut seorang gelandang, dan mungkin juga seorang bek tengah berkualitas, namun langkah-langkah tersebut mungkin bukan satu-satunya perubahan yang dinantikan untuk musim depan.

Laporan itu juga menyebutkan bahwa manajemen klub, di bawah kepemimpinan Florentino Perez, tengah mengkaji restrukturisasi potensial yang bisa melampaui daftar pemain, mengingat sistem manajemen yang dikenal saat ini yang mencakup figur-figur penting seperti Jose Angel Sanchez, Juni Calafat, dan Santiago Solari.

Meana menutup laporannya dengan menyatakan bahwa keputusan belum final, namun ada kajian tentang kemungkinan menghidupkan kembali jabatan direktur olahraga sebagai bagian independen dalam struktur administratif klub, sebuah posisi yang telah absen dari Real Madrid selama beberapa tahun karena pemusatan kewenangan di tangan manajemen eksekutif.

Namun, Real Madrid merilis pernyataan resmi pada Jumat pagi, yang menyatakan: “Real Madrid mengumumkan bahwa informasi yang disiarkan program El Larguero melalui Cadena SER tadi malam, yang mengklaim bahwa klub kami sedang mempertimbangkan untuk menambahkan seorang direktur olahraga ke dalam struktur organisasinya, adalah informasi yang sama sekali tidak benar.”

Klub menambahkan dalam pernyataannya bahwa mereka sangat menghargai pekerjaan yang dilakukan departemen olahraga saat ini, menegaskan bahwa pendekatan tersebut menjadi alasan salah satu periode paling sukses dalam sejarah klub, yang menyaksikan perolehan banyak gelar, termasuk 6 gelar Liga Champions dalam 10 tahun, dan mereka tidak memikirkan perubahan.

Real Madrid bersiap menghadapi Girona di Stadion “Santiago Bernabeu”, pada Jumat malam ini, dalam Liga Spanyol, sebelum kemudian terbang ke Jerman untuk menghadapi Bayern Munich di Stadion “Allianz Arena” pada Rabu mendatang dalam leg kedua perempat final Liga Champions.