Tak ada angka yang terlewat... Messi menyamai prestasi Klose saat melawan Mesir

Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, memegang sebagian besar rekor bersejarah di Piala Dunia, dan tampaknya ia tidak ingin melewatkan satu pun prestasi tanpa meninggalkan jejaknya.

Messi akan bermain sebagai starter untuk tim Tango melawan Mesir pada Selasa malam ini di kota Atlanta dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Messi akan memainkan pertandingan ke-14-nya di babak gugur Piala Dunia, menyamai rekor yang dipegang oleh mantan pemain Jerman Miroslav Klose, menurut statistik dari jaringan "Squawka".

Messi telah memecahkan rekor terpenting Klose, sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, pada edisi saat ini.

Total gol Messi di Piala Dunia kini mencapai 20 gol, termasuk 7 gol pada edisi saat ini, dibandingkan dengan 16 gol yang dicetak oleh bintang Jerman yang sudah pensiun tersebut.

Messi juga dianggap sebagai pemain dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia di semua peran, dengan total 31 pertandingan.