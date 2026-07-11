Tahan selama 68 tahun... Angka luar biasa yang bersinar di hadapan Messi

Bintang Argentina, Lionel Messi, telah mencetak 8 gol di Piala Dunia 2026 edisi ini.

Messi bertekad untuk menambah jumlah golnya saat menghadapi Swiss, besok Minggu, di babak perempat final Piala Dunia.

"Surat Kabar Sport" melaporkan bahwa Messi hanya terpaut 5 gol dari rekor luar biasa sebanyak 13 gol, yang dicetak oleh pemain Prancis, Just Fontaine, pada Piala Dunia Swedia 1958.

Surat kabar tersebut menjelaskan, “Angka ini tampak sulit dicapai, bahkan hampir mustahil, tetapi jika ada pemain yang telah berulang kali membuktikan bahwa kata ‘mustahil’ tidak ada dalam kamusnya, dia adalah Messi.”

Gust Fontaine hanya mengikuti satu edisi Piala Dunia sepanjang kariernya, namun penampilannya sangat luar biasa dalam segala hal.

Penyerang Prancis itu mencetak 13 gol di Piala Dunia Swedia 1958, sebuah prestasi yang diraihnya hanya dalam 6 pertandingan, namun hal itu tidak cukup untuk memberinya gelar juara dunia, karena pertandingan final mempertemukan Swedia dan Brasil, dan dimenangkan oleh tim Samba yang dipimpin oleh legenda Pelé.

Sedangkan Messi, hingga saat ini telah mencetak 8 gol dalam 5 pertandingan, yaitu 3 gol melawan Aljazair, 2 gol melawan Austria, serta masing-masing 1 gol ke gawang Yordania, Kepulauan Cape Verde, dan Mesir.

Yang menarik, Messi juga gagal mengeksekusi dua tendangan penalti melawan Austria dan Mesir, yang berarti ia sebenarnya bisa saja mencetak 10 gol hingga saat ini.