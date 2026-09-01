Sydney van Hooijdonk kembali ke Eredivisie

Sydney van Hooijdonk langsung kembali ke Eredivisie Vriendenloterij. Penyerang berusia 26 tahun itu akan menghabiskan musim ini bersama PEC Zwolle, demikian dilaporkan manajemen klub pada Selasa. Van Hooijdonk pada Januari lalu pindah secara gratis dari NAC Breda ke klub Portugal, Estrela Amadora.

PEC meminjam sang striker untuk satu musim dan menyepakati opsi pembelian yang realistis dalam negosiasi. Ia bahkan bisa menjalani debutnya pada Jumat melawan Sparta Rotterdam.

Van Hooijdonk dikabarkan terlihat di Schiphol pada Senin, tempat ia dijemput Gerry Hamstra, manajer teknik PEC. Klub asal Zwolle itu menampilkan video bandara dan pesawat di X, yang mengindikasikan kedatangan sang pemain.

Rekrutan anyar itu kini telah memberikan tanggapan di situs resmi PEC. "Saya sangat senang dengan kepindahan saya ke Zwolle dan bisa kembali ke Eredivisie. PEC Zwolle adalah klub yang selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa mereka pantas berada di Eredivisie dan memiliki ambisi untuk melangkah naik setahap demi setahap. Saya yakin dengan kualitas saya, saya bisa menjadi penting bagi tim dan karena itu saya menantikan untuk mulai bekerja di sini."

"Profil Sydney sangat sesuai dengan pencarian kami akan tambahan kekuatan di lini serang," kata Hamstra. "Sydney, selain pengalaman internasionalnya, sudah hampir mencatatkan 100 pertandingan di Eredivisie, sangat berorientasi pada gol, membawa banyak tenaga dalam duel, dan bermain dengan penuh keberanian. Kami mendoakan Sydney meraih banyak kesuksesan di klub kami yang indah ini."

Sang penyerang kembali ke NAC Breda pada 2025, lalu setelah setengah tahun pindah ke Estrela Amadora. Di Portugal, Van Hooijdonk tersisih, sehingga awal baru di PEC menjadi hal yang disambut baik.

Van Hooijdonk sebelumnya dalam kariernya bermain untuk Bologna, Cesena, Norwich City, dan sc Heerenveen. Di Friesland, putra Pierre van Hooijdonk itu mampu mencetak 26 gol dalam 54 pertandingan.

PEC kalah dalam tiga dari empat pertandingan pertama musim baru dan baru mampu mencetak empat gol. Karena itu, klub asal Zwolle tersebut memang sangat membutuhkan striker baru untuk naik di klasemen.

Di PEC, Van Hooijdonk akan bersaing dengan Koen Kostons. Ia bahkan baru mencetak gol pada Sabtu melawan NEC, yang menang 1-3 di Zwolle.