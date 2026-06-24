Swiss menggeser Kanada dari posisi pertama di Grup B

Swiss menjadi juara Grup B di Piala Dunia. Berkat penampilan gemilang di babak kedua, tuan rumah Kanada berhasil dikalahkan dengan skor 2-1 di Vancouver. Swiss akan bertanding di babak 16 besar melawan tim peringkat ketiga dari Grup E, F, G, I, atau J. Kanada akan berhadapan dengan tim peringkat kedua Grup A, yang saat ini ditempati oleh Korea Selatan.

Breel Embolo segera muncul di hadapan kiper Kanada, Maxime Crépeau, namun gagal menyelesaikan peluang tersebut. Di sisi lain, Cyle Larin yang berhasil menembus pertahanan lawan tidak mampu melewati Gregor Kobel. Mantan pemain Feyenoord itu berada dalam posisi offside, sehingga gol yang mungkin tercipta tetap akan dianulir.

Tak lama setelah itu, Embolo kembali membuang peluang bagus. Swiss tampak menguasai permainan pada fase awal di Vancouver, sementara Kanada bermain bertahan secara kompak dan mengincar ruang kosong di belakang pertahanan Swiss. Terjadi keributan ketika Granit Xhaka ingin segera mengambil tendangan bebas, dan dalam prosesnya menabrak Larin yang sedang berdiri di depan bola. Kedua pemain tersebut mendapat kartu kuning.

Meskipun menguasai bola, Swiss gagal menciptakan peluang besar yang nyata. Kanada, dengan Larin yang lincah, tampaknya paling puas dengan hasil imbang ini dan mempertahankan posisi teratas di Grup B. Tidak ada gol hingga pertengahan pertandingan terakhir fase grup.

Tim Swiss tampil kuat setelah istirahat dan memimpin 41 detik setelah babak kedua dimulai. Setelah serangan yang lancar, Rubén Vargas mencetak gol di tiang jauh. Sebuah kejutan bagi para pemain dan penggemar Kanada. Posisi pertama kini tidak lagi dipegang oleh tim asuhan Jesse Marsch.

Situasi semakin memburuk bagi Kanada ketika Swiss memperbesar keunggulan menjadi 2-0 melalui serangan balik. Embolo memberikan umpan matang kepada Johan Manzambi, yang kemudian mencetak gol ketiganya di Piala Dunia. Harapan Kanada kembali muncul ketika pemain pengganti Promise David mencetak gol menjadi 2-1 segera setelah jeda minum. Kerja persiapan yang baik dilakukan oleh Nathan-Dylan Saliba.