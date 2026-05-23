'Sven Mislintat Kembali Dipecat Setelah Bekerja di Ajax dan Borussia Dortmund'

Sven Mislintat dipecat oleh Fortuna Düsseldorf pada hari Sabtu, demikian dilaporkan jurnalis Florian Plettenberg dari Sky Deutschland. Dewan pengawas mengambil keputusan ini setelah tim tersebut terdegradasi ke 3. Bundesliga di Jerman.

Fortuna Düsseldorf finis di peringkat ketujuh belas di 2. Bundesliga musim lalu, sehingga mereka akan bermain di level ketiga Jerman musim depan. Akibatnya, Mislintat diberhentikan dari jabatannya sebagai direktur teknis.

Mislintat ditunjuk pada bulan Desember dan memanfaatkan jendela transfer musim dingin untuk mendatangkan empat pemain, termasuk Jordi Paulina yang berasal dari Borussia Dortmund. Namun, hal itu ternyata tidak cukup untuk mencegah degradasi.

Mislintat, yang berusia 53 tahun, memiliki kontrak di Fortuna Düsseldorf hingga 31 Desember 2028. Setelah melakukan pembicaraan, diputuskan untuk menghentikan kerja sama antara klub dan direktur tersebut secara langsung.

Mislintat sebelumnya juga dipecat dari Borussia Dortmund dan Ajax. Pria asal Jerman ini bergabung dengan klub Amsterdam tersebut pada 2023 bersama Maurice Steijn. Setelah periode yang dramatis dan bahkan finis di posisi terakhir di Eredivisie, Steijn pun dipecat.

Akhirnya, tirai pun turun bagi Mislintat di Ajax, yang telah mendatangkan puluhan pemain baru dengan biaya puluhan juta euro. Banyak pemain yang sama sekali tidak memberikan kontribusi di Johan Cruijff ArenA, yang membuat Mislintat mendapat kritik tajam.

Mislintat sebelumnya juga pernah bekerja sebagai pencari bakat untuk Arsenal. Selain itu, ia pernah menjabat sebagai direktur olahraga di VfB Stuttgart selama beberapa waktu.