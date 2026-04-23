Sven Mijnans langsung dihadapkan pada minat AC Milan setelah pertandingan AZ

Berita dari Italia yang masuk lebih awal hari ini menyebutkan bahwa Sven Mijnans menarik minat serius dari AC Milan. Gelandang AZ tersebut ditanyai mengenai kabar menggembirakan tersebut pada Kamis malam, setelah pertandingan imbang melawan Go Ahead Eagles (0-0).

Kurang dari seminggu setelah kemenangan piala atas NEC (5-1), AZ gagal tampil mengesankan saat bertandang ke markas Go Ahead. “Saya merasa kami tidak bermain bagus hari ini,” kata Mijnans di hadapan kamera ESPN. “Di babak kedua, kami sedikit lebih mendekati level yang diharapkan hari ini, tapi tidak, saya sangat kecewa.”

Mijnans tidak ingin menyalahkan penampilan buruk di Adelaarshorst pada kemenangan piala dan perayaan besar-besaran yang mengikutinya. “Tim dan saya hanya ingin tampil sangat baik hari ini. Saya mengerti orang-orang berpikir ini akan jadi pertandingan yang kurang bagus, dengan energi yang lebih sedikit. Tapi saya benar-benar kecewa, ya.”

Tuttosport menulis sebelumnya pada hari itu bahwa Mijnans mendapat minat serius dari Milan, di mana ia bisa mengikuti jejak Tijjani Reijnders. Pemain internasional Oranje itu berkembang menjadi salah satu pemain kunci di Serie A setelah transfernya dari AZ ke Milan pada 2023.

Milan mengirim seorang pemandu bakat ke final piala pada Minggu lalu, di mana Mijnans tampil gemilang. “Tidak bagus,” jawab pemain kidal itu saat ditanya seberapa baik kemampuan bahasa Italia-nya. “Saya memang sudah membacanya, ya. Saya sudah menerima banyak pesan.”

"Itu semua urusan nanti. Saat ini saya kecewa. Saya lebih suka pergi ke Barcelona dengan perasaan yang baik," kata Mijnans merujuk pada perjalanan tim pemenang piala yang akan datang.

"Jadi ya, perlu waktu untuk memprosesnya. Mungkin itu sedikit berlebihan, tapi ya. Dan nanti kita lihat saja apa yang akan terjadi," kata Mijnans. Pemain kreatif berusia 26 tahun asal Spijkenisse ini terikat kontrak di Stadion AFAS hingga pertengahan 2028.