Susunan pemain timnas Belanda yang diperkirakan: Ronald Koeman melakukan satu perubahan

Tim nasional Belanda akan menutup babak penyisihan Grup F di Piala Dunia pada Kamis malam hingga Jumat dini hari, dengan kick-off pukul 01.00 dan Tunisia sebagai lawannya. Pelatih kepala Ronald Koeman tampaknya akan melakukan satu perubahan dalam susunan pemain intinya. Pertandingan Belanda vs Tunisia akan disiarkan langsung di NPO 1.

Bart Verbruggen akan menjadi penjaga gawang di Kansas City. Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, dan Micky van de Ven (dari kanan ke kiri) akan membentuk barisan pertahanan Oranje melawan Tunisia yang sudah tersingkir.

Koeman juga mempertahankan lini tengahnya tanpa perubahan. Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, dan Ryan Gravenberch tampil gemilang melawan Swedia (5-1) dan kembali diberi kesempatan untuk membuktikan diri di timnas Belanda.

Crysencio Summerville lebih dipilih untuk posisi sayap kanan daripada Donyell Malen, yang juga gagal mencetak gol saat melawan Swedia. Brian Brobbey mencetak dua gol dan tetap mempertahankan perannya sebagai penyerang paling belakang. Cody Gakpo juga mencetak dua gol dan akan memulai pertandingan di sayap kiri.

Belanda, sama seperti Jepang yang berada di peringkat kedua, mengoleksi empat poin dan memimpin klasemen karena telah mencetak lebih banyak gol sejauh ini (tujuh berbanding enam gol). Oranje akan turun ke peringkat kedua jika Jepang tampil lebih baik melawan Swedia daripada tim asuhan Koeman pada waktu yang sama saat menghadapi Tunisia. Peringkat ketiga juga masih mungkin terjadi jika Oranje kalah dan tim Swedia meraih tiga poin.

Susunan pemain yang diperkirakan untuk timnas Belanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Brobbey, Gakpo.