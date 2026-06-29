Susunan pemain tim nasional Belanda yang diperkirakan: dua perubahan saat melawan Maroko

Tim nasional Belanda akan menghadapi Maroko di babak 16 besar Piala Dunia. Voetbalzone memperkirakan pelatih kepala Ronald Koeman akan melakukan dua perubahan dibandingkan dengan susunan pemain saat menang 1-3 atas Tunisia. Pertandingan Belanda vs Maroko akan dimulai pada Selasa pukul 03.00 dan dapat disaksikan secara langsung di NPO 1.

Bart Verbruggen akan menjadi penjaga gawang di Monterrey, Meksiko. Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, dan Micky van de Ven akan menjadi barisan pertahanan Oranje. Dengan demikian, Nathan Aké kembali duduk di bangku cadangan.

Koeman tetap mengandalkan nama-nama andalan di lini tengah timnas Belanda. Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, dan Tijjani Reijnders akan turun sebagai starter melawan Maroko, yang finis di posisi kedua Grup C.

Donyell Malen digantikan oleh Crysencio Summerville di posisi sayap kanan. Brian Brobbey kembali menjadi ujung tombak di lini depan, sementara Cody Gakpo bertugas menciptakan ancaman dari sayap kiri.

Jika Oranje berhasil mengalahkan Maroko, mereka akan menghadapi Afrika Selatan atau Kanada di babak 16 besar. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada Sabtu, 4 Juli pukul 19.00 waktu Belanda, dengan Houston sebagai tempat pertandingannya.

Susunan pemain yang diperkirakan untuk timnas Belanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo.