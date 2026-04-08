Barcelona akan menjamu Atlético Madrid di Stadion Camp Nou, dalam leg pertama perempat final Liga Champions musim 2025-2026.

Pelatih Barcelona, Hans Flick, menurunkan trio penyerang yang mematikan, dengan Robert Lewandowski sebagai ujung tombak, serta dua sayap Lamine Yamal dan Marcus Rashford.

Sementara itu, pelatih Diego Simeone memasukkan kembali penyerang Julian Alvarez ke dalam susunan pemain inti, setelah absen dalam pertandingan liga terakhir antara kedua tim, yang berakhir dengan kemenangan Barcelona 2-1.

Susunan pemain resmi Barcelona:

Penjaga gawang: Joan Garcia.

Pertahanan: João Cancelo – Gerard Martín – Pau Cubarsi – Jules Koundé.

Gelandang: Dani Olmo – Eric Garcia – Pedri.

Penyerang: Marcus Rashford – Robert Lewandowski – Lamine Yamal.

Susunan pemain Atlético Madrid:

Penjaga gawang: Juan Muso.

Pertahanan: Molina – David Hankó – Lo Normand – Mateo Ruggeri.

Lini tengah: Koke – Giuliano Simeone – – Marcos Llorente.

Serangan: Ademola Lookman – Julian Alvarez – Antoine Griezmann.

Pertandingan leg kedua dijadwalkan berlangsung pada Selasa mendatang di Stadion "Wanda Metropolitano", di mana pemenang dari pertandingan ini akan menghadapi pemenang dari laga Arsenal dan Sporting Lisbon di semifinal turnamen.

Baca juga:

