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Susunan Pemain Barcelona untuk Menghadapi Sevilla: Kejutan Besar dan Banyak Perubahan

Sevilla vs Barcelona
Sevilla
Barcelona
LaLiga
Spanyol

Pada pekan ketujuh Liga Spanyol

Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengumumkan susunan pemain utama timnya untuk menghadapi Sevilla, Sabtu malam, dalam laga pekan ketujuh Liga Spanyol, yang menampilkan sejumlah perubahan, terutama tampilnya kiper asal Kroasia Dominik Livakovic untuk pertama kalinya bersama tim.

Livakovic tampil sebagai pemain inti menggantikan Joan Garcia (yang cedera), dalam ujian pertama bagi kiper Kroasia itu dengan seragam Barcelona di Stadion Sanchez Pizjuan.

Di lini pertahanan, Pau Cubarsi kembali ke susunan pemain utama setelah diistirahatkan saat melawan Racing, untuk mendampingi Andreas Christensen, sementara Joao Cancelo tampil di posisi bek kiri menggantikan Xavi Espart.

Lini tengah dihuni oleh trio Rodri, Pedri, dan Fermin Lopez, dengan kembalinya pemain terakhir ke dalam susunan pemain.

Di lini serang, Flick mempertahankan duet Lamine Yamal dan Raphinha, sementara memilih pemain Inggris Anthony Gordon menggantikan Karim Adeyemi, di tengah keinginan pelatih untuk memberi tim lebih banyak kendali.

Susunan pemain Barcelona:

Livakovic; Eric Garcia, Cubarsi, Christensen, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermin Lopez; Lamine Yamal, Raphinha, Gordon.

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