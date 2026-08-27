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Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

Susunan pemain Ajax

Ajax vs Sion
Ajax
Sion
Conference League Qualification

Ajax pada Kamis malam kembali menghadapi FC Sion di play-off Conference League. Pelatih Míchel telah mengumumkan susunan pemain untuk pertandingan di Johan Cruijff ArenA yang dimulai pukul 20.00 dan disiarkan di Ziggo Sport.

Marc-André ter Stegen berdiri di bawah mistar di Johan Cruijff ArenA. Anton Gaaei (kanan) dan Caio Henrique (kiri) menjadi bek sayap Ajax. Aaron Bouwman dan Youri Baas membentuk jantung pertahanan tim Amsterdam. Daley Blind masih belum cukup bugar untuk mendapatkan menit bermain.

Youri Regeer harus memastikan kontrol di lini tengah Ajax. Davy Klaassen dan Julian Brandt yang baru direkrut bertanggung jawab untuk menjadi penghubung dengan lini serang.

Steven Berghuis, yang tampaknya boleh meninggalkan Ajax, menjadi starter sebagai winger kanan melawan Sion. Oscar Gloukh bertugas sebagai winger kiri, dengan Marcos Leonardo kembali menjadi penyerang tengah tuan rumah. Dengan demikian, Kasper Dolberg kembali menjadi pemain cadangan.

Ajax menang 4-2 pekan lalu di tanah Swiss. Fase liga Conference League pun sudah sangat dekat bagi tim asuhan Míchel, meski Sion tidak boleh diremehkan.

Conference League Qualification
Ajax crest
Ajax
AJX
Sion crest
Sion
SIO

Susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Caio Henrique; Regeer, Klaassen, Brandt; Berghuis, Marcos Leonardo, Gloukh

Susunan pemain FC Sion:

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